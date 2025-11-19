Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bên hưởng lợi từ trào lưu 'quý ông phông bạt'

  • Thứ tư, 19/11/2025 20:48 (GMT+7)
  • 20:48 19/11/2025

Xu hướng đọc sách để xây dựng hình ảnh cá nhân đang tạo cú hích mới cho thị trường sách cũ, đặc biệt là dòng sách cổ, sách bìa sờn cũ, bản in sưu tầm.

Trào lưu "quý ông phông bạt" làm đọc sách trở thành hình ảnh gắn liền với sự khoe mẽ. Ảnh: Inquire.

Trong lúc ngành xuất bản toàn cầu loay hoay tìm lại độc giả, trào lưu "performative male" (Tạm dịch: Quý ông phông bạt) bất ngờ trở thành lực đẩy giúp sách cũ hồi sinh.

Tại Anh, nền tảng bán đồ second-hand Vinted ghi nhận doanh số sách tăng mạnh trong năm 2024, đóng góp vào thị trường sách cũ trị giá hơn 1 tỷ bảng (1,3 tỷ USD). Các bản in Penguin Orange từ thập niên 1940-1950, tiểu thuyết của Sylvia Plath hay bell hooks bản cũ được giới trẻ săn lùng như một phụ kiện thời trang.

Không chỉ vì giá rẻ hay xu hướng đọc bền vững, nhiều người tìm sách cũ đơn giản vì chúng lên hình đẹp. Bìa sờn, gáy bạc, giấy ngả màu được xem là tín hiệu của "người đọc có gu". Trong không gian cà phê hay trên mạng xã hội, hình ảnh một người đàn ông cầm cuốn Chuông nguyện hồn ai cũ kỹ, đặt dưới chân là túi tote in tên hiệu sách truyền thống, đang trở thành biểu tượng của một kiểu "trí thức hóa" hình ảnh cá nhân.

"Vinted nổi tiếng vì đồ second-hand nhưng ít người biết sách ở đây cũng tuyệt vời. Sách cũ rẻ tới 90%. Bìa lại hay, độc đáo. Trong lúc người ta đọc ít hơn, sách mới lại ngày càng đắt, thì việc tìm về sách cũ cũng dễ hiểu thôi", Pandora Sykes, người vừa được bổ nhiệm làm Books Curator đầu tiên tại Anh, chia sẻ.

doc sach deo tui tote anh 1

Phụ kiện và thời trang không chỉ để mặc, mà còn để diễn trong thế giới của các "quý ông phông bạt". Ảnh: @haileyjhoffman/Instagram.

Không gian đọc sách cũng được sắp đặt lại cho phù hợp với khung hình với góc nhà có ánh sáng tự nhiên, kệ sách tối giản, gối lười, tách trà. Các vật dụng như bút máy, sổ tay, kính gọng tròn... trở thành đạo cụ không thể thiếu.

Trào lưu này lan ra cả mùa hè 2024 với cụm từ lit girl summer, gắn liền với hình tượng nàng mọt sách mang túi tote, đọc Sally Rooney hoặc Ottessa Moshfegh bên ly matcha.

Người trong ngành xuất bản nhìn nhận đây là một thay đổi thị hiếu đáng lưu ý. Khi những bản bìa cứng mới không còn hấp dẫn bằng một cuốn Đại gia Gatsby cũ kỹ, nhà phát hành có thể nghĩ lại về thẩm mỹ bìa sách, các bản in giới hạn hoặc khai thác lại kho sách cổ.

Dù người cầm sách có thật sự đọc hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Tuy nhiên, trong một thế giới bị bủa vây bởi TikTok và AI, hình ảnh một người ngồi đọc vẫn là tín hiệu dễ chịu cho cả đôi mắt lẫn ngành xuất bản.

'Quý ông phông bạt' đọc sách, uống matcha để gây chú ý

Nhiều "quý ông" nhét sách nữ quyền vào túi, tay cầm ly matcha latte và ngồi nơi dễ thấy nhất. Phụ nữ kể họ không đọc thật và cũng chẳng tử tế như vẻ bề ngoài, theo Independent.

09:20 6/9/2025

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Đức An

