'Quý ông phông bạt' đọc sách, uống matcha để gây chú ý

Nhiều "quý ông" nhét sách nữ quyền vào túi, tay cầm ly matcha latte và ngồi nơi dễ thấy nhất. Phụ nữ kể họ không đọc thật và cũng chẳng tử tế như vẻ bề ngoài, theo Independent.

Trên mạng xã hội, cụm từ “quý ông phông bạt” được dùng để chế giễu những người đàn ông cố ý đọc sách nơi công cộng để gây chú ý cho người khác. Ảnh: Warner Bros.

Anh ta ngồi một mình trên bậc tam cấp gần trạm tàu điện ở Dalston, tai nghe có dây vắt qua áo sơ mi second-hand, một tay cầm ly matcha latte còn tay kia lật từng trang cuốn Giới tính thứ hai. Trên vai anh là chiếc tote bag mang logo hiệu sách Daunt Books, đặt hờ hững như vô tình. Nhưng ánh mắt anh đảo quanh nhiều hơn là dừng lại trên sách.

Mạng xã hội gọi họ là “quý ông phông bạt”, những người dùng hình ảnh văn minh, cấp tiến để tạo thiện cảm với phụ nữ nhưng không thực sự sống đúng với điều họ thể hiện. Họ đọc lướt sách của Joan Didion, mang theo sách bell hooks, đi tập pilates, uống matcha và bị cho là dùng mọi thứ phụ nữ yêu thích để gây chú ý. Vậy đâu là ranh giới giữa chân thành và phông bạt?

Khi sách và matcha thành công cụ hẹn hò

Trên TikTok, Reddit hay Instagram, cụm từ “quý ông phông bạt” được khai sinh để chế giễu những người đàn ông cố ý đọc sách nơi công cộng, đeo tai nghe có dây, uống matcha và mang túi tote.

Chia sẻ với Independent, nhiều phụ nữ cho rằng những hành vi tưởng như tử tế và “ủng hộ nữ quyền” này đôi khi chỉ là vỏ bọc được dựng nên để gây ấn tượng, chứ không xuất phát từ mối quan tâm thật sự đến nữ quyền hay văn hóa đọc.

Những dấu hiệu nhận biết tuýp người "phông bạt" được Independent liệt kê: đọc sách ở nơi dễ thấy, đeo tai nghe có dây, dùng túi tote... Ảnh: TikTok.

Lily (29 tuổi) kể từng hẹn hò với một người đặt cuốn Hiểu về tình yêu lên giường như thể tình cờ. Đó là tác phẩm cô từng nhắc đến trong CLB sách nữ quyền. "Anh ta bảo đang đọc lại nhưng chẳng nói nổi một câu ra hồn", cô nói. Trước đó, Lily từng thấy một đồng nghiệp nam mang theo cả chồng sách vào văn phòng nhưng không bao giờ mở ra.

Tình trạng này không chỉ giới hạn ở London (Anh). Một cuộc thi “quý ông phông bạt” từng được tổ chức tại Toronto (Canada), nơi người tham dự đều diện sơ mi second-hand, đeo máy ảnh phim và cầm Giới tính thứ hai như một tấm thẻ đạo đức. “Tôi điên lên khi nghĩ đến kỳ kinh nguyệt", một người hét lên trong phần thi như cách mỉa mai thẳng thừng vào những "đồng minh giả tạo”.

Maira (34 tuổi) kể mình từng nhận một tập thơ RH Sin trong buổi hẹn đầu, nhưng khi cô nói không hứng thú, anh ta bỗng nhiên thô lỗ. Cô cũng cho biết có thể nhận diện những người này từ xa: “Họ luôn ngồi chỗ dễ thấy nhất, lật sách như đang quay quảng cáo nhưng không bao giờ đến được trang 10".

Phân biệt kẻ "phông bạt" và người thật lòng

Không phải tất cả đàn ông mang sách ra phố đều là kẻ đạo đức giả. Cam (27 tuổi, London) cho biết anh đọc Hội chợ phù hoa của Thackeray vào mỗi sáng trên tàu điện. “Tôi đọc để khỏi lướt điện thoại, không vì ai cả", anh nói. Khi được hỏi có sợ bị hiểu lầm là đang diễn không, Cam lắc đầu: “Tôi thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện đó”.

Nhưng chính Cam cũng thừa nhận: “Tôi thấy mình hơn người khi đọc sách trong khi người ta lướt Instagram”. Anh cũng từng âm thầm đánh giá gu đọc của người khác. Tuy vậy, anh bác bỏ hoàn toàn chuyện có ai đó chịu khó đến lớp pilates sáng Chủ nhật chỉ để gây ấn tượng. “Diễn kiểu đó mệt chết”, anh nói.

Chuyên gia hẹn hò Vicki Pavitt khuyên các cô gái nên nhìn vào cách cư xử lâu dài thay vì vài phụ kiện đơn giản. Ảnh: Instagram.

Harry (29 tuổi), đang đọc The Great Shark Hunt (Tạm dịch: Cuộc săn cá mập vĩ đại), thẳng thắn hơn: "Nếu bạn bị mấy gã đó lừa thì cũng là do bạn cả thôi. Hồi trước có tóc man bun, giờ có túi tote. Né ra là vừa". Bản thân anh cho rằng việc bắt chuyện vì một cuốn sách là điều “kinh dị”. “Cuộc đời không phải phim truyền hình”.

Lucas Oakley, một influencer chuyên khuyến khích nam giới đọc sách, thì gửi lời nhắn nhủ thẳng thắn: "Nếu bạn cầm sách Joan Didion ra phố để tán tỉnh thì thôi đọc luôn đi. Đến lúc đọc xong, có khi bạn sẽ thành người tốt hơn và không cần dùng nó để khoe khoang nữa".

Dù vậy, chuyên gia hẹn hò Vicki Pavitt nhấn mạnh một điểm quan trọng: Phụ nữ có quyền nghi ngờ nhưng nếu quá vội kết luận thì có thể bỏ lỡ người phù hợp. “Không phải ai uống matcha và đọc sách nữ quyền cũng là kẻ lừa tình”, Pavitt nói. Điều cần nhìn vào là hành vi lâu dài thay vì vài đạo cụ có chủ ý.