Thủ tướng yêu cầu xây ngay kho dự trữ xăng dầu chiến lược ở Thanh Hóa

Thủ tướng giao Bộ Công Thương khẩn trương làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai ngay kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để thiếu nguồn cung xăng dầu, không để ách tắc sản xuất, kinh doanh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng về các giải pháp trước tác động từ diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Giao nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp bám sát tình hình, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan đến xăng dầu, không để thiếu nguồn cung xăng dầu, không để ách tắc sản xuất, kinh doanh.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu phải lành mạnh, nghiêm cấm găm hàng, thổi giá, đầu cơ, làm rối loạn thị trường, các cơ quan liên quan vào cuộc chống buôn lậu qua biên giới, kiên quyết xử lý đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục bảo đảm nguồn cung dầu thô nhập khẩu cho các tháng tiếp theo; chủ động theo dõi, dự báo thị trường xăng dầu trong nước và thế giới, xây dựng và cập nhật các kịch bản cung ứng trong các tình huống bất lợi của thị trường thế giới.

Đồng thời, chỉ đạo Petrovietnam và các đơn vị liên quan duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, nâng cao sản lượng chế biến, không xuất khẩu nguyên liệu; chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung; đẩy nhanh lộ trình triển khai xăng sinh học theo Nghị quyết số 36/NQ-CP.

Bộ Công Thương cũng được yêu cầu khẩn trương làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), sau trao đổi của Thủ tướng với lãnh đạo các nước thời gian qua về nội dung này.

Bộ Tài chính tiếp tục khẩn trương đề xuất giải pháp về thuế, ngân sách, trình cấp có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục sửa đổi Nghị định 80; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá tác động và đề xuất việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết tháng 6.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện về hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý ngay các vấn đề liên quan quy chuẩn, tiêu chuẩn; tiếp tục hỗ trợ trong công tác thông quan, chứng nhận hợp quy chất lượng các lô hàng xăng dầu nhập khẩu để rút ngắn thời gian cấp giấy phép và đưa xăng dầu lưu thông trong thời gian ngắn nhất.

Bộ Xây dựng khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải đối với các cảng tiếp nhận tàu chở dầu trọng tải lớn hơn thiết kế của cảng nhưng đã giảm tải phù hợp (đặc biệt tại Quảng Ninh và TP.HCM), tạo điều kiện tiếp nhận nhanh hàng nhập khẩu. Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy, tăng cường trao đổi các nước về ngoại giao năng lượng.

Các tập đoàn Petrovietnam, EVN, TKV, Petrolimex, Tổng công ty Hàng không Việt Nam được yêu cầu phối hợp với các bộ, ngành chủ động xử lý các nguồn hàng, chủ động xây dựng kịch bản, kế hoạch sản xuất, dự phòng nguồn cung.

Về dài hạn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cần phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các giải pháp để sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng, như tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng; nghiên cứu tiếp tục tái cơ cấu các đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Song song đó, nâng cao năng lực dự trữ năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu an ninh năng lượng dài hạn; thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả...