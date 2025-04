Thủ tướng yêu cầu xây khu thương mại tự do, cảng miễn thuế

Thủ tướng yêu cầu xây dựng khu thương mại tự do, nghiên cứu mô hình cảng miễn thuế, thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư, đưa Việt Nam thành trung tâm logistics lớn.

Đồng Nai đề xuất lập khu thương mại tự do gần sân bay Long Thành và cảng Phước An với quy mô khoảng 2.000 ha. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 47 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Đáng chú ý, đối với việc khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng đã yêu cầu xây dựng khu thương mại tự do (FTZ) tại một số địa phương trọng điểm kinh tế. Đồng thời, nghiên cứu mô hình "cảng miễn thuế" để đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics lớn, thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số.

Thực tế, đề xuất thành lập khu thương mại tự do đã được nhiều địa phương quan tâm trong thời gian gần đây. Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cuối tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đề xuất thí điểm khu thương mại tự do quy mô khoảng 2.000 ha, đặt gần sân bay Long Thành và cảng Phước An, tận dụng tối đa tiềm năng khi sân bay đi vào hoạt động.

Đề xuất này cũng từng được Chủ tịch Võ Tấn Đức nêu với Thủ tướng hồi tháng 2. Dự án được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng và thu hút đầu tư, đồng thời tăng sức hút đầu tư trong lĩnh vực logistics, thương mại quốc tế và dịch vụ xuất nhập khẩu, đưa Long Thành trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ xứng tầm khu vực. Đây cũng là một trong những giải pháp giúp tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2025.

Tại Đà Nẵng, UBND thành phố và Tập đoàn Vingroup mới đây cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững giai đoạn 2025-2030, trong đó có nội dung nghiên cứu cơ chế phát triển khu thương mại tự do và trung tâm tài chính.

Ngoài yêu cầu xây dựng khu thương mại tự do, công điện của Thủ tướng cũng nêu rõ trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, Việt Nam đứng trước nhiều thách thức.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn. Đặc biệt lưu ý bám sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Triển khai ngay các giải pháp thích ứng linh hoạt, hiệu quả cả trước mắt và lâu dài với chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Ngân hàng cần tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Tập trung làm mới và đẩy mạnh các động lực tăng trưởng, bao gồm việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, cắt giảm thủ tục hành chính, có cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận...

Đồng thời, xây dựng cơ chế hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, giữ sạch môi trường. Khẩn trương xây dựng "Cổng một cửa đầu tư quốc gia" hoàn thành trong tháng 5, "Cổng một cửa đầu tư cấp tỉnh" sau khi thành lập tỉnh mới.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, khẩn trương kết thúc đàm phán và khởi động đàm phán, ký các FTA mới với các thị trường tiềm năng như Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latin, Trung Á, Đông Âu, Ấn Độ, Brazil, Pakistan, Ai Cập...