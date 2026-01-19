Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện

Bộ trưởng Công Thương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2026 và các năm tiếp theo.

Bảo đảm tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.

Ngày 18/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 01/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027-2030.



Chỉ thị nêu rõ, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện được dự báo tiếp tục tăng cao, việc bảo đảm cung ứng đủ điện trong năm 2026 và giai đoạn 2027-2030 đặt ra yêu cầu rất cao. Trong năm 2026 sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, chính trị, kinh tế quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội XIV của Đảng và Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Để chủ động các giải pháp từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào, Thủ tướng chỉ thị bộ trưởng các bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong đó, cần tập trung thực hiện nhiệm vụ cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Không để dự án chậm tiến độ do thủ tục hành chính

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy và khẩn trương hoàn thành nhanh nhất các công trình, dự án nguồn điện, truyền tải điện trong phạm vi quản lý của cơ quan mình. Tuyệt đối không để các dự án, công trình ách tắc, chậm tiến độ do việc xử lý chậm trễ các thủ tục hành chính của bộ, ngành, cơ quan, địa phương.

Các Tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước trong ngành năng lượng phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, nâng cao hiệu quả trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là bảo đảm cung cấp điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2026 và các năm tiếp theo; chỉ đạo quyết liệt, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi diễn biến của nhu cầu điện và các yếu tố phát sinh để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả…

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến lĩnh vực phát triển điện lực tại địa phương; thực hiện mạnh mẽ nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”...

Thủ tướng lưu ý đẩy nhanh tiến độ các công trình giải tỏa các nguồn điện nhập khẩu Lào (đồng bộ với tiến độ nguồn điện Lào): trạm biến áp 500 kV Lao Bảo và đấu nối, trạm cắt Hòa Bình 2 và đấu nối, Đường dây 500 kV trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội; công trình mua điện Trung Quốc qua trạm Back to Back 500 kV về Lào Cai qua đường dây 220 kV hướng về trạm biến áp 220 kV Móng Cái.