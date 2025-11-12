Thủ tướng yêu cầu sớm xem xét đề xuất cho tư nhân làm dự án quan trọng

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu các đề xuất của doanh nghiệp tư nhân về việc tham gia các dự án lớn, quan trọng quốc gia.

Thủ tướng đánh giá bước đầu đã có những kết quả tích cực sau gần 6 tháng triển khai Nghị quyết số 68. Ảnh: Nam Khánh.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo đó, Thủ tướng đánh giá bước đầu đã có những kết quả tích cực sau gần 6 tháng triển khai Nghị quyết số 68. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc còn rất lớn, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp cần tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết.

Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu các đề xuất của doanh nghiệp tư nhân về việc tham gia các dự án lớn, quan trọng quốc gia.

Các cơ quan cần tạo điều kiện triển khai các dự án, nhằm sớm đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng đất nước, trong đó lưu ý giải quyết những vấn đề cấp bách, quan trọng như nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng giao các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giao việc, đặt hàng cho các doanh nghiệp, nhưng không để xảy ra buông lỏng quản lý, tiêu cực, kiểm soát không để phát sinh các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, theo nội dung của thông báo, Thủ tướng giao trong tháng 11 này, Bộ Tài chính phải trình Chính phủ, Thủ tướng Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG); các Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn; Chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành; Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong...

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu về đất đai kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và ban hành các quy định về quản lý, vận hành và khai thác trong tháng 12. Bộ này cũng được giao trình Thủ tướng Quyết định hướng dẫn xác định dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) trong tháng 11.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ trong tháng 11 Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) thông qua các ngân hàng thương mại.

Còn Bộ Tư pháp cần trình chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trong tháng 12.