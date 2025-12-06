Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng rủi ro

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, giải ngân đầu tư công, kiểm soát tín dụng rủi ro, nhất là bất động sản, đồng thời sửa chữa và xây mới hơn 36.000 căn nhà cho người dân.

Thủ tướng phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng nay (6/12), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.

20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế từ 8%

Tại đây, Chính phủ đã báo cáo và thảo luận về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các chỉ số kinh tế - xã hội đáng chú ý như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 11 tháng tăng khoảng 3,29% so với cùng kỳ năm ngoái; thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng , bằng 121,9% dự toán và tăng 30,9% so với cùng kỳ với cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững. Bội chi, nợ công được kiểm soát tốt.

Tổng vốn FDI đăng ký 11 tháng đạt gần 33,7 tỷ USD , tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, vốn FDI thực hiện khoảng 23,6 tỷ USD , tăng 8,9%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng ước đạt gần 840 tỷ USD , tăng 17,2%, xuất siêu đạt 20,53 tỷ USD .

Đặc biệt, ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên, trong đó 6 địa phương tăng trưởng 2 con số là Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội vẫn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức như giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng mới đạt 60,6% kế hoạch; tiến độ một số dự án trọng điểm chịu nhiều ảnh hưởng do sạt lở, mưa lũ, ngập lụt kéo dài. Đầu tư tư nhân chưa được như kỳ vọng.

Thêm vào đó, thiên tai khiến tốc độ tăng trưởng GRDP trong quý IV của TP Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa... giảm khoảng 1%, cả năm giảm khoảng 0,2-0,3% và làm giảm khoảng 0,1% tăng trưởng GDP cả nước quý IV.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời chỉ ra sức ép về tỷ giá, lãi suất, vướng mắc pháp lý, khó khăn đời sống người dân và thiệt hại thiên tai ước gần 100.000 tỷ đồng . Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, hoàn thành sửa chữa và xây mới hơn 36.000 căn nhà cho người dân trước cuối tháng 1/2026; thúc đẩy sản xuất - kinh doanh và giải ngân đầu tư công.

Kiểm soát chặt tín dụng vào bất động sản

Chỉ đạo nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt các nội dung để bế mạc Kỳ họp Quốc hội thứ 10, các đề án, dự án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đại hội thi đua yêu nước, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng chỉ đạo 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần chủ trì tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá phù hợp, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện hiệu quả các gói tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên (như nhà ở xã hội, cho vay ưu đãi với người trẻ dưới 35 tuổi, phát triển hạ tầng chiến lược, khắc phục hậu quả lũ lụt).

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó có lĩnh vực bất động sản; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền về việc nghiên cứu, thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12.

Về chính sách tài khoá, Bộ Tài chính cần đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đầu tư tư nhân, FDI; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí phù hợp; phát hành trái phiếu Chính phủ cho các dự án, công trình lớn; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 vượt 25% so với dự toán...

Về quản lý thị trường, giá cả, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ, ổn định thị trường, giá cả, nhất là trong dịp cuối năm, không để thiếu hàng, sốt giá, găm hàng, đội giá.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì rà soát kỹ danh mục, tổ chức chu đáo lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án dịp 19/12; hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, phương thức lựa chọn đầu tư liên quan đến triển khai các dự án đường sắt; khẩn trương trình thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, hoàn thành trước 15/12.

Về tiêu dùng, Bộ Công Thương được giao thúc đẩy mạnh thị trường trong nước, đặc biệt thương mại điện tử; bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu, kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm; rà soát, miễn giảm thuế phí phù hợp và tăng cường chống buôn lậu. Bộ cũng phải trình Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo các hội chợ quốc gia trước 10/12.

Về xuất khẩu, Bộ Công Thương cần tập trung thúc đẩy tiêu dùng và xuất khẩu cuối năm, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường, đẩy nhanh đàm phán và phấn đấu ký thêm một FTA từ nay đến cuối năm.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh đàm phán mở cửa thị trường và công nhận lẫn nhau về an toàn thực phẩm để thúc đẩy xuất khẩu trái cây, rau quả có thế mạnh; đồng thời quyết liệt gỡ thực hiện các giải pháp để "thẻ vàng" IUU trong tháng 12.

Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng: NHNN phải hoàn tất cơ cấu lại Ngân hàng SCB trong tháng 12; Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751 chuẩn bị triển khai ngay các cơ chế tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu vượt mục tiêu 100.000 căn trong năm 2025.