Thủ tướng yêu cầu điều hành tăng trưởng tín dụng 15% năm nay

Đến cuối tháng 7, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng mới đạt 5,66%, Thủ tướng yêu cầu NHNN có chính sách điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, phấn đấu đạt 15% cả năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo NHNN về chính sách tiền tệ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 5/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và một số bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ.

Tại buổi làm việc, NHNN báo cáo tình hình điều hành chính sách tiền tệ 7 tháng đầu năm với nhiều kết quả khả quan.

Trong đó, nhà điều hành đã giữ đồng nội tệ ổn định so với các đồng tiền trong khu vực và thế giới. Tính đến ngày 31/7, tỷ giá trung tâm ở mức 24.255 đồng/USD, tăng 1,63% so với cuối năm 2023, độ tăng được đánh giá ở mức trung bình thấp so với các đồng tiền tệ khác trong khu vực.

Lãi suất đối với các khoản vay mới và cũ tiếp tục giảm. Đến cuối tháng 6, lãi suất cho vay bình quân ở mức 8,3%/năm, giảm gần 1 điểm % so cuối năm 2023. Lãi suất tiền gửi bình quân ở mức 3,59%/năm, giảm hơn 1 điểm %/năm so cuối năm ngoái.

Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đã phục hồi từ cuối tháng 3 và tăng dần qua các tháng. Kết thúc quý II đạt mức 6%.

Tại thời điểm cuối tháng 7, dư nợ tín dụng đạt gần 14,33 triệu tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ và tăng 5,66% so cuối năm 2023.

NHNN cùng các bộ, ngành, địa phương cũng đã phối hợp triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư; chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản với tổng lũy kế 34.400 tỷ đồng .

Sau khi nghe các báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chính sách tiền tệ có vai trò quan trọng, hoạt động ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế; điều hành chính sách tiền tệ tốt sẽ tạo thuận lợi, nền tảng cho phát triển đất nước nói chung, các ngành kinh tế nói riêng.

Thủ tướng hoan nghênh NHNN đề xuất tăng gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân lên 140.000 tỷ đồng với thời hạn cho vay tăng lên và lãi suất giảm đi. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu cơ quan này phải nghiên cứu điều kiện tiếp cận phù hợp, tìm cách làm bằng được gói tín dụng này.

Trong thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu NHNN tiếp tục nhất quán thực hiện việc điều hành theo Kết luận 64 của Trung ương về kinh tế - xã hội năm 2023-2024, trên tinh thần chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách khác.

Trong đó, cần điều hành tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, tập trung cho các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới. Đồng thời điều hành nghiệp vụ thị trường mở phù hợp diễn biến thị trường, linh hoạt, hài hòa, hợp lý, cân bằng giữa lãi suất và tỷ giá.

Cùng với đó, tăng cường quản lý, kiểm soát thị trường vàng, ngoại tệ một cách căn cơ, bài bản. Đẩy mạnh xử lý nợ xấu, triển khai quyết liệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025".

Tập trung thực hiện có hiệu quả phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; triển khai cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.