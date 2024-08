Bộ Công an nói về sai phạm của cựu CEO Quốc Cường Gia Lai

Theo đại diện Bộ Công an, sai phạm của bà Nguyễn Thị Như Loan cùng các cá nhân có liên quan đã gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: Việt Đức.

Đây là thông tin được Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng Bộ Công an chia sẻ tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra chiều 5/8.

Cụ thể, đại diện Bộ Công an cho biết vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố 17 bị can về các tội danh Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo Bộ Công an, bà Như Loan đã có dấu hiệu thông đồng với Lê Y Linh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Retro Harvest Finance và Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Việt Tín và các cá nhân ở Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa ký kết các biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư chuyển nhượng vốn để thâu tóm 100% vốn góp tại khu đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su không qua đấu giá, trái với quy định của pháp luật.

Sau đó, khu đất đã được bán cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã củng cố chứng cứ đối với sai phạm của các bị can, đồng thời mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản Nhà nước.

Dự án sai phạm khiến cựu CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố, bắt tạm giam được xác định tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4, TP.HCM).

Quốc Cường Gia Lai từng lên tiếng khẳng định khu đất này được công ty nhận chuyển nhượng từ 2 công ty tư nhân và chuyển nhượng hoàn tất cho đối tác từ năm 2014. Các giao dịch này không liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đồng thời doanh nghiệp phố núi cũng nhấn mạnh việc nhận chuyển nhượng vốn tại dự án này đúng quy định.

Sau khi bà Như Loan bị khởi tố, bắt tạm giam, tại phiên họp cổ đông mới đây, các cổ đông Quốc Cường Gia Lai đã thông qua việc miễn nhiệm vai trò Thành viên HĐQT của bà Loan, đồng thời ban lãnh đạo công ty cũng miễn nhiệm vai trò Tổng giám đốc của bà.

Thay vào đó, các cổ đông QCG đã bầu ông Nguyễn Quốc Cường (con trai bà Loan) vào HĐQT nhiệm kỳ hiện tại, đồng thời thống nhất bầu ông Cường làm Tổng giám đốc doanh nghiệp.