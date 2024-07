Quốc Cường Gia Lai họp cổ đông, ông Cường hứa làm dự án Phước Kiển

Ông Nguyễn Quốc Cường, người vừa được bổ nhiệm làm CEO Quốc Cường Gia Lai thay mẹ, khẳng định sẽ triển khai dự án Phước Kiển ngay khi trả xong nợ.

Ông Nguyễn Quốc Cường đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: C-Holdings.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 với sự xuất hiện của ông Nguyễn Quốc Cường, người được chọn giữ vai trò Tổng giám đốc công ty thay cho bà Nguyễn Thị Như Loan (mẹ công Cường), người đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam trước đó.

Hiện bà Loan đang bị tạm giam để điều tra các sai phạm liên quan Dự án 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM.

Tại phiên họp cổ đông này, ông Nguyễn Quốc Cường một lần nữa nhấn mạnh vụ việc xảy ra tại Quốc Cường Gia Lai liên quan bà Nguyễn Thị Như Loan là sự cố, rủi ro không thể đoán trước.

“Vụ việc vẫn đang trong thời gian điều tra. Sau thời gian ngừng tham gia, hiện tôi đã trở lại điều hành Quốc Cường Gia Lai với vai trò Tổng giám đốc. Tôi bảo đảm mọi việc sẽ hoạt động bình thường, trơn tru", ông Cường nhấn mạnh.

Đáng chú ý, trong cuộc họp, nhiều cổ đông bày tỏ sự quan tâm và lo lắng tới dự án Phước Kiển. Đáng nói, đây là dự án có quy mô lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai và đã được công ty theo đuổi nhiều năm. Tuy nhiên, từ năm 2017, dự án đã được Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng chuyển nhượng và nhận cọc 50 triệu USD từ đối tác có liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Liên quan dự án này, có cổ đông bày tỏ lo lắng về phán quyết của Tòa án yêu cầu công ty phải trả lại số tiền 2.880 tỷ đồng cho Vạn Thịnh Phát. Trường hợp trả tiền xong thì có lấy lại dự án được không và việc kháng án của công ty để giảm nửa số tiền phải trả cho Vạn Thịnh Phát có được chấp thuận.

Trả lời cổ đông, ông Cường cho biết Quốc Cường Gia Lai phải trả lại cho Sunny Land 2.882 tỷ đồng liên quan giao dịch tại dự án Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM). Tòa trọng tài quốc tế đã phán quyết Quốc Cường Gia Lai chỉ phải trả lại cho Sunny Land 50% số tiền trên, là 1.441 tỷ đồng .

Tuy nhiên, sau vụ án Vạn Thịnh Phát thì có quyết định trả lại cho bà Trương Mỹ Loan để khắc phục hậu quả. Do Quốc Cường Gia Lai đang kháng cáo và hồ sơ giấy tờ của dự án vẫn do cơ quan công an giữ, niêm phong, ông Cường cho biết cổ đông có thể yên tâm, sẽ không có việc cầm cố bất kỳ khoản vay nào khác.

“Khi nào hoàn tất việc trả nợ thì công ty sẽ nhận lại giấy tờ sổ đỏ và công ty cũng sẽ có kế hoạch để tiếp tục tìm đối tác tiềm năng để hợp tác phát triển dự án theo hướng phù hợp”, ông Cường cho biết thêm.

Quốc Cường Gia Lai cũng đang tính phương án bán bớt các dự án thủy điện hoặc các dự án bất động sản khác để thanh toán tiền theo phán quyết cuối cùng của tòa.

Cùng với khoản nợ này, ông Cường thông báo tổng số nợ phải trả của công ty là gần 5.000 tỷ đồng , trên vốn chủ sở hữu 9.000 tỷ đồng . Đây là con số tương đối lớn.

“Tôi nhìn vào báo cáo tài chính thì số lãi vay phải trả chỉ khoảng 3%, tầm 300 tỷ đồng . Nên việc nợ vay chưa phải là áp lực cho công ty trong thời gian tới. Do đó, tôi mong cổ đông tiếp tục đồng hành vì Quốc Cường Gia Lai cũng đang sở hữu nhiều dự án tốt, thanh khoản tốt chưa triển khai", ông Cường nói với cổ đông.

Về việc cổ phiếu QCG tăng trần sau chuỗi giảm sàn liên tiếp, ông Cường cho rằng đây là điều dễ hiểu vì cổ đông thấy được tiềm năng của công ty và mua vào ngay sau khi thấy giá cổ phiếu đã giảm sâu vì sự cố.

Cũng tại phiên họp lần này, cổ đông Quốc Cường Gia Lai đã thông qua các tờ trình, trong đó có việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Như Loan. Lãnh đạo và cổ đông Quốc Cường Gia Lai cũng đồng thuận thông qua kế hoạch doanh thu năm 2024 là 1.300 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng .