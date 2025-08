Thủ tướng: Trung tâm tài chính là không gian thể chế cho tương lai

Theo Thủ tướng, trung tâm tài chính không chỉ thu hút dòng vốn, mà còn là nơi thử nghiệm thể chế, nơi "pháp luật được thiết kế cho tương lai" và đón đầu xu thế toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế trong giai đoạn hiện nay là một trong những động lực để thu hút nguồn lực tài chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 2/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc thu hút các dòng vốn đầu tư quốc tế, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trung tâm tài chính là động lực cho tăng trưởng 2 con số

Theo Thủ tướng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên năm nay và tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Việt Nam phải có nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn lực tài chính.

"Việc xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế trong giai đoạn hiện nay là một trong những động lực để thu hút nguồn lực tài chính, đây cũng là xu thế thế giới, đòi hỏi của thực tiễn và phải làm thành công", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết việc xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế sẽ mang lại những lợi ích chiến lược và toàn diện, đóng vai trò quan trọng giúp Việt Nam mở rộng kết nối với thị trường tài chính toàn cầu, qua đó thu hút các định chế tài chính và dòng vốn đầu tư quốc tế, đồng thời tối ưu hóa và thúc đẩy các nguồn lực trong nước.

Về dịch vụ, trung tâm tài chính quốc tế sẽ hình thành một hệ sinh thái tài chính - ngân hàng hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư và doanh nghiệp. Về thị trường, đây sẽ bước phát triển vượt bậc về chất cho thị trường tài chính Việt Nam, giúp thị trường hoạt động công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả, tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế.

Từ góc độ vị thế quốc gia, Thủ tướng cho rằng việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế không chỉ giúp Việt Nam nâng cao vai trò và uy tín trên trường quốc tế, mà còn tạo điều kiện để nước ta tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất toàn cầu.

Thủ tướng nêu rõ TP.HCM và Đà Nẵng là hai địa phương hội tụ đầy đủ nền tảng và lợi thế chiến lược để triển khai mô hình này.

Theo Thủ tướng, hai thành phố cần triển khai trung tâm tài chính theo mô hình hợp tác, bổ trợ lẫn nhau. Nếu thực hiện đúng hướng, mô hình này sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa Việt Nam bứt phá trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Để xây dựng và phát triển thành công trung tâm tài chính, Thủ tướng đề nghị các đơn vị phải quán triệt tinh thần quyết tâm cao, "chỉ bàn làm, không bàn lùi", làm việc nào dứt việc đó, "vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm, hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, cũng không nóng vội để bỏ lỡ thời cơ"...

Theo Thủ tướng, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222 đã tạo bộ khung pháp lý đầu tiên và là nền tảng quan trọng, vững chắc cho việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời, việc xây dựng khung pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế đã và đang được thực hiện, hoàn thiện trên cơ sở một số nguyên tắc cốt lõi.

Tạo không gian cho những ngành mới nổi

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quán triệt, thống nhất nhận thức và thực hiện nghiêm túc một số quan điểm chỉ đạo trọng tâm.

Trước hết, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế cần được xác định là bước đột phá về thể chế, chính sách và huy động nguồn lực. Theo Thủ tướng, trung tâm này không đơn thuần là một khu đô thị đặc biệt hay cụm cao ốc tài chính, mà là một mô hình thể chế đặc thù, với phạm vi địa lý cụ thể, có khung pháp lý riêng, bộ máy điều hành chuyên biệt, chuyên nghiệp và không gian thử nghiệm chính sách.

"Trung tâm tài chính quốc tế là nơi pháp luật được thiết kế cho tương lai, cho phép những mô hình mới được vận hành trong khuôn khổ được kiểm soát", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiếp theo, Thủ tướng cho rằng thể chế phải đi trước, hạ tầng là nền tảng, còn nhân lực đóng vai trò then chốt, bởi chỉ khi những rào cản thể chế được tháo gỡ thì dòng vốn chất lượng cao mới có thể chảy vào. Và chỉ khi có hạ tầng đồng bộ, con người linh hoạt, thích ứng tốt thì các giá trị gia tăng mới được hiện thực hóa.

"Trung tâm tài chính không chỉ phục vụ thu hút nhà đầu tư, mà còn cần dẫn dắt các mô hình tài chính mới, tạo không gian phát triển cho những ngành kinh tế nổi như tài sản số, kinh tế xanh, tuần hoàn, tín chỉ carbon, ngân hàng số, sàn giao dịch hàng hóa và phái sinh - những trụ cột của tài chính tương lai. Trung tâm này cũng phải tạo hiệu ứng lan tỏa, kết nối chặt chẽ giữa tài chính mới và kinh tế thực, phục vụ sản xuất, nằm trong tổng thể nền kinh tế quốc gia", Thủ tướng phát biểu.

Ngoài ra, Thủ tướng lưu ý phải đảm bảo hài hòa giữa tự do tài chính và an toàn tài chính bền vững. Tự do là nền tảng để thu hút sáng tạo, truyền cảm hứng, tạo nguồn lực phát triển, nhưng an toàn tài chính là nguyên tắc căn bản, không thể xem nhẹ.

Về nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng giao các bộ, ngành khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý để TP.HCM và Đà Nẵng thành lập các cơ quan điều hành, giám sát và sớm đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành.

Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế, tham vấn chính sách trên cơ sở kinh nghiệm toàn cầu; thường xuyên cập nhật, hoàn thiện khuôn khổ thể chế nhằm duy trì cơ chế vận hành linh hoạt, cạnh tranh và hấp dẫn, tránh nguy cơ tụt hậu.

Các đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế sáng 2/8 tại TP.HCM. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ

Đối với TP.HCM và Đà Nẵng, Thủ tướng yêu cầu chủ động bố trí nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện nền tảng cần thiết như thể chế, nhân lực, môi trường sống và hệ sinh thái tài chính... Đồng thời, cần huy động ngân sách, vốn trong và ngoài nước để đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển trung tâm.

Cùng với đó, hai địa phương cần tích cực tiếp cận, vận động, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, định chế tài chính, ngân hàng lớn tham gia xây dựng trung tâm tài chính tại địa phương mình; mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính mới, xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội.

Cùng với triển khai thực tế, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục lắng nghe, cầu thị, tiếp thu ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức quốc tế, nhằm nâng cao tính cạnh tranh cho trung tâm tài chính, bảo đảm hai địa điểm phát triển hài hòa, có tính bổ trợ lẫn nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo Thủ tướng, đây là nhiệm vụ mới, khó, phức tạp và chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Tuy nhiên, không thể chờ hội đủ mọi điều kiện mới bắt đầu. Thay vào đó, quá trình triển khai sẽ là cơ hội để tạo lập điều kiện, hình thành năng lực, rút kinh nghiệm và kiến tạo mô hình phù hợp.

Người đứng đầu Chính phủ kỳ vọng các đại biểu dự hội nghị sẽ là những người tiên phong hành động, cùng Chính phủ hiện thực hóa khát vọng về một trung tâm tài chính hiện đại, minh bạch, bình đẳng, hiệu quả - nơi khẳng định vị thế, năng lực và vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu về tài chính, đầu tư và dịch vụ cao cấp.

Thủ tướng khẳng định quyết tâm, tầm nhìn đến năm 2035, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính thế giới và nhóm 25 trung tâm tài chính khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Người đứng đầu Chính phủ kỳ vọng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ không chỉ là nơi giao dịch tài chính thuần túy, mà còn là nơi hội tụ của dòng vốn, con người, văn hóa, công nghệ, luật lệ và những tư tưởng tiến bộ, sáng tạo đổi mới; vận hành bằng nguyên lý thị trường, cạnh tranh quốc tế, công khai, minh bạch, an toàn nhưng đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản trị quốc gia và chủ quyền tài chính - tiền tệ, mở ra nhiều cơ hội mới để thúc đẩy sự phát triển, thịnh vượng của Việt Nam, của các nhà đầu tư, các chủ thể liên quan, các đối tác, bạn bè quốc tế.