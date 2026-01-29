Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi liêm khiết và nâng cao đạo đức công vụ

Tại cuộc họp Quốc vụ viện, Thủ tướng Lý Cường kêu gọi siết chặt kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ và chống tham nhũng, bảo đảm thực hiện hiệu quả Kế hoạch 5 năm 2026-2030.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh (Trung Quốc) - Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại cuộc họp của Quốc vụ viện về công tác xây dựng chính quyền liêm chính, Thủ tướng Lý Cường - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) - kêu gọi áp dụng các tiêu chuẩn cao hơn, biện pháp thiết thực hơn trong thực hiện toàn diện và nghiêm minh quản trị Đảng, bảo đảm các yêu cầu được triển khai xuyên suốt mọi khâu, mọi quy trình của công tác điều hành, Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông nhấn mạnh cần thực thi kiên quyết, mạnh mẽ các quyết sách, bố trí của Trung ương Đảng, đồng thời giúp đội ngũ cán bộ nhận thức đúng đắn về trách nhiệm và chuẩn mực thực thi công vụ.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh hình thức chủ nghĩa, giảm gánh nặng cho cán bộ cơ sở; tăng cường giám sát thông qua kiểm toán và kế toán nhằm bảo đảm việc sử dụng an toàn, hiệu quả các nguồn lực tài chính và tài sản công.

Bên cạnh đó, ông Lý Cường lưu ý phải xử lý nghiêm các vấn đề tham nhũng ở những lĩnh vực then chốt cũng như các hành vi tiêu cực xảy ra “ngay trước cửa nhà dân”, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Cuộc họp do Phó Thủ tướng Ding Xuexiang - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị - chủ trì; ông Li Xi, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CPC, tham dự.

Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp cao Trung Quốc cũng nhấn mạnh vai trò của công tác mặt trận thống nhất trong việc tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc của các cơ quan phụ trách công tác mặt trận thống nhất tổ chức ở Bắc Kinh ngày 28/1, ông Vương Hộ Ninh - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc - kêu gọi tăng cường các biện pháp triển khai quyết sách của Trung ương, bảo đảm khởi đầu thuận lợi cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.

Ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, phát biểu tại hội nghị lãnh đạo các ban ngành thuộc mặt trận thống nhất toàn Trung Quốc, tại Bắc Kinh ngày 28/1. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Vương Hộ Ninh nhấn mạnh yêu cầu quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đặc biệt là sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng đối với công tác mặt trận thống nhất; tuân thủ đúng quy tắc, nguyên tắc và phương pháp để thúc đẩy phát triển chất lượng cao trong các lĩnh vực liên quan.

Theo ông, cần nâng cao năng lực của công tác mặt trận thống nhất trong phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện mô hình hệ thống chính đảng kiểu mới của Trung Quốc; củng cố ý thức cộng đồng dân tộc Trung Hoa; tăng cường nền tảng pháp lý cho quản lý tôn giáo.

Ông cũng đề cập việc đẩy mạnh công tác đối với trí thức ngoài Đảng, các nhóm xã hội mới nổi, khu vực kinh tế tư nhân, cũng như các vấn đề liên quan đến Hong Kong, Macao, Đài Loan và người Hoa ở nước ngoài.