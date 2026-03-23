Thủ tướng thăm tập đoàn khí đốt lớn thứ 2 nước Nga

  • Thứ hai, 23/3/2026 18:28 (GMT+7)
Thủ tướng đề nghị Novatek - tập đoàn khí đốt hàng đầu của Nga và thế giới - triển khai nhiều dự án tại Việt Nam, trong đó có xây dựng kho chứa lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với Tập đoàn Novatek. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 23/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, làm việc với Novatek - tập đoàn khí đốt hàng đầu của Nga và thế giới.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Novatek Leonid Viktorovich Mikhelson cho biết tập đoàn được thành lập vào tháng 8/1994, hoạt động chính trong lĩnh vực thăm dò, sản xuất, chế biến và kinh doanh khí tự nhiên và hydrocarbon lỏng.

Doanh nghiệp hiện là nhà sản xuất khí đốt lớn thứ hai tại Nga, chỉ sau Gazprom, đồng thời là công ty giao dịch công khai lớn thứ 7 trên toàn cầu tính theo sản lượng khí đốt tự nhiên. Theo bảng xếp hạng Forbes Global 2000 năm 2020, Novatek đứng thứ 316 công ty đại chúng trên toàn cầu.

Doanh nghiệp cũng ghi dấu ấn khi triển khai thành công các dự án LNG quy mô lớn và phát triển công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên độc quyền.

Tại cuộc gặp, ông Leonid Viktorovich Mikhelson đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển với tốc độ nhanh nhất thế giới, chú trọng phát triển lĩnh vực năng lượng và tập đoàn này mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong triển khai các hoạt động mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Lãnh đạo Novatek cũng bày tỏ quan tâm đến lĩnh vực LNG tại Việt Nam, thể hiện qua việc tham gia dự án Cà Ná với các đối tác như Zarubezhneft, hay tiếp cận thị trường khí đốt đang phát triển của Việt Nam.

Đáp lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hoạt động của Tập đoàn Novatek phù hợp với định hướng, chiến lược lớn của Việt Nam, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thực hiện các chuyển đổi quan trọng, trong đó có chuyển đổi năng lượng.

Theo Thủ tướng, yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao cùng định hướng phát triển các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo sẽ kéo theo nhu cầu năng lượng rất lớn. Trong bối cảnh đó, việc Novatek đã có trao đổi, hợp tác với các đối tác Việt Nam cùng sự tương đồng về định hướng phát triển, được kỳ vọng tạo ra hiệu quả cộng hưởng cho cả hai bên.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đánh giá hợp tác năng lượng là điểm sáng trong hơn 50 năm quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, đồng thời cảm ơn phía Nga đã hỗ trợ, tạo điều kiện để ngành dầu khí Việt Nam phát triển, đưa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) phát triển, trở thành tập đoàn đa quốc gia.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh năng lượng là lĩnh vực Nga có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu, đồng thời là nội hàm quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, việc thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống và đa dạng hóa nguồn cung, thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng có ý nghĩa rất quan trọng. Việt Nam cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tái cơ cấu lại, chuyển đổi trong lĩnh vực năng lượng.

Theo đó, Thủ tướng ủng hộ Novatek mở rộng hoạt động, đầu tư tại Việt Nam trên cơ sở các quy định pháp luật, có tính đến nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bạn bè truyền thống Việt Nam - Nga và những kết quả hợp tác đã đạt được trong lĩnh vực năng lượng giữa hai bên, đồng thời hợp tác hiệu quả và cạnh tranh lành mạnh với các đối tác, nhà đầu tư khác.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang xem xét sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện lực. Đồng thời đề nghị Novatek phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan và doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí của Việt Nam như PVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cả các doanh nghiệp tư nhân để tham gia, triển khai các dự án, trong đó có xây dựng kho chứa lớn của Novatek tại Việt Nam.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác với Novatek về công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thảo Liên

tập đoàn khí đốt Chính phủ Thủ tướng Novatek khí tự nhiên năng lượng Nga

