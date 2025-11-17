Chiều ngày 16/11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kuwait.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế Kuwait, bắt đầu thăm chính thức Kuwait. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Kuwait, về phía nước chủ nhà có thành viên Hoàng gia Kuwait, cố vấn Thủ tướng Kuwait Basel Humood AL Sabah; Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội, lao động, gia đình và thanh thiếu niên Amthal Al Huwaila; và Đại sứ Kuwait tại Việt Nam Yousef Ashour Al-Sabbagh. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng; cán bộ và nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait.

Hoàng thân, Cố vấn cao cấp của Thủ tướng Kuwait Basel Humood AL Sabah đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Kuwait là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới ba nước Kuwait, Algeria, Nam Phi. Đây là chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm, hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Kuwait vào năm 2026 (10/1/1976 - 10/1/2026).

Sau gần 50 năm thiết lập, quan hệ Việt Nam - Kuwait phát triển tốt đẹp. Hai nước duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; các cơ chế hợp tác song phương. Kuwait hiện là đối tác thương mại và đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong các nước trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 7,3 tỷ USD . Tổng công ty Dầu khí Kuwait (KPC) đang cùng Nhật Bản tham gia dự án Liên hợp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) có tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD và cam kết cung cấp dầu thô lâu dài cho nhà máy.

Dự kiến trong chuyến thăm Kuwait lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Quốc vương Kuwait, Thủ tướng Kuwait, Hoàng Thái tử Kuwait... Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hai nước cũng duy trì các lĩnh vực hợp tác khác. Hiện giữa hai nước đã có một số thỏa thuận hợp tác kết nối hợp tác địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Ahmadi, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Al Farwaniyh. Hai nước hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Bà con kiều bào chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Dự kiến trong chuyến thăm Kuwait lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Quốc vương Kuwait, Thủ tướng Kuwait, Hoàng Thái tử Kuwait; thăm các cơ sở kinh tế - xã hội của Kuwait; làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn của Kuwait và phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Kuwait.

Bà con kiều bào chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hai bên sẽ trao đổi, thống nhất phương hướng, biện pháp và xác định khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới; thúc đẩy quan hệ song phương, đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới. Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Kuwait khẳng định sự quyết tâm của Việt Nam trong việc triển khai chiến lược đối ngoại đối với khu vực Trung Đông, thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.