Thủ tướng lên đường thăm Kuwait, Algeria, dự hội nghị G20 tại Nam Phi

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb; Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025, Matamela Cyril Ramaphosa, sáng 16/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay quốc tế Nội bài lên đường thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16 đến 24/11/2025.

Đoàn đại biểu chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân trong chuyến công tác có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Tổng Thanh tra Chính Phủ Đoàn Hồng Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng. Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường cùng tham gia.

Việt Nam đã 6 lần được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, tham gia một số sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ G20, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung giải quyết các thách thức toàn cầu.

Việc Việt Nam liên tiếp được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 (năm 2024 tại Brazil và năm 2025 tại Nam Phi), dù không đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch/chủ nhà của các cơ chế đa phương, thể hiện sự ghi nhận ngày càng cao của cộng đồng quốc tế đối với đóng góp tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn có vai trò và ảnh hưởng toàn cầu như G20.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân lên đường thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16 đến 24/11/2025.

Việt Nam có quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với cả Nam Phi, Kuwait và Algeria. Nam Phi là Đối tác vì Hợp tác và Phát triển (tương đương quan hệ đối tác toàn diện) đầu tiên của Việt Nam tại châu Phi. Kuwait là nước đầu tiên trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (ngày 10/01/1976). Algeria là đối tác truyền thống hữu nghị liên tục và sâu sắc nhất của Việt Nam tại châu Phi, nhiệt thành giúp đỡ Việt Nam tái thiết đất nước.

Việt Nam và ba nước Nam Phi, Kuwait, Algeria tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học...; thường xuyên trao đổi đoàn song phương trên các kênh, các cấp.