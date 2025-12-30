Làn đường riêng cho xe đạp đầu tiên ở TP.HCM khai thác từ ngày mai

Theo kế hoạch, làn đường dành riêng cho xe đạp trên trục đường Mai Chí Thọ, TP.HCM sẽ chính thức được đưa vào khai thác từ ngày mai (31/12).

Theo ghi nhận của phóng viên, sau hơn hai tháng thi công, làn xe đạp dọc vỉa hè trục đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 và chiều ngược lại, đã dần hoàn thiện.

Làn đường được thiết kế rộng khoảng 2 m, cho phép người đi xe đạp di chuyển với tốc độ tối đa 20 km/h, bảo đảm không gian lưu thông riêng biệt, an toàn và thuận tiện.

Hiện nay, các đơn vị thi công đã hoàn thiện những hạng mục sau cùng như kẻ sơn phân làn, lắp đặt biển báo giao thông, đèn tín hiệu, hệ thống chiếu sáng và hoàn chỉnh các trạm xe đạp công cộng.

Với một số đoạn ngắn đi qua cầu, làn xe đạp được thu hẹp còn 1,5 m (được sơn màu đỏ).

Không chỉ dừng ở việc kẻ vạch phân làn, tuyến đường còn được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng riêng dành cho xe đạp, bảo đảm tầm nhìn và an toàn cho người dân khi di chuyển vào ban đêm.

Hiện nay các công tác thi công đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng khai thác vào sáng mai 31/12.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12,7 tỷ đồng . Ngoài ra, dự án còn bố trí các bãi đậu và 5 trạm xe đạp công cộng tại những vị trí thuận lợi, gần khu dân cư, kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân lựa chọn xe đạp như một phương tiện di chuyển xanh, thân thiện với môi trường.

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (đại diện chủ đầu tư), cho biết từ sáng 31/12, làn đường dành riêng cho xe đạp trên trục Mai Chí Thọ sẽ chính thức hoàn thành và đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo ông Tấn, để bảo đảm an toàn và tạo sự phân biệt rõ ràng, Trung tâm sẽ bố trí đầy đủ hệ thống biển báo cấm xe máy lưu thông trên vỉa hè - nơi tổ chức làn xe đạp. Riêng tại những đoạn xe đạp phải đi xuống lòng đường, chủ yếu là khu vực qua cầu, vạch sơn màu đỏ sẽ được kẻ nổi bật nhằm giúp các phương tiện khác dễ dàng nhận biết, từng bước hình thành thói quen nhường đường và ưu tiên cho người đi xe đạp.