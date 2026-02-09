Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thống nhất giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội

  • Thứ hai, 9/2/2026 07:13 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 8/2, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ dân phố số 13, Khu đô thị Gamuda.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Ảnh: PV.

Cụ thể, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Vũ Thành Văn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Lĩnh Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Lĩnh Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu về các tiêu chuẩn của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của từng người ứng cử, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá, ông Trần Sỹ Thanh và Vũ Thành Văn đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ông Vũ Thành Văn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Lĩnh Nam tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Trường Phong/Tiền Phong

