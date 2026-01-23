Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc Đại hội. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chấp hành Trung ương sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm việc vì dân, phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt, phải bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo uy tín và danh dự của từng đại biểu Ủy viên Trung ương khóa XIV.