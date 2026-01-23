Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt

|
Chiều 23/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội. Sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc Đại hội. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chấp hành Trung ương sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm việc vì dân, phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt, phải bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo uy tín và danh dự của từng đại biểu Ủy viên Trung ương khóa XIV.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cũng sẽ tiếp tục kiên trì xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống phô trương hình thức, làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong nhân dân, trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc.
Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử, nhất là các lãnh đạo chủ chốt, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, các đại biểu đã cống hiến trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh, củng cố đoàn kết, hun đắp niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao hoa, tri cân các Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử.
Tổng Bí thư mong muốn các Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử tiếp tục quan tâm, góp ý thẳng thắn, xây dựng, tiếp tục truyền kinh nghiệm cho thế hệ kế cận, tiếp tục chung sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.
Sau phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng chủ trì cuộc họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội. Theo ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, trách nhiệm, Đại hội Đảng XIV đã hoàn tất cả nội dung, chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.