Đại hội XIV bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

  • Thứ năm, 22/1/2026 21:29 (GMT+7)
Ngày 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Kết quả được công bố cùng ngày với 200 đồng chí trúng cử.

dai hoi anh 1

Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dành trọn ngày làm việc để thảo luận và bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Việc bầu cử được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, dân chủ, khách quan và minh bạch.

dai hoi anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường tham gia bỏ phiếu bầu các Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

dai hoi anh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
dai hoi anh 4dai hoi anh 5dai hoi anh 6dai hoi anh 7

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Trong ngày làm việc chính thức thứ ba, Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách trúng cử gồm 200 Ủy viên Trung ương, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Đây là bước đi quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển trong nhiệm kỳ mới.

dai hoi anh 8

Sau khi kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Kết quả được công bố ngay trong chiều 22/1.
dai hoi anh 9

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, điều hành phiên họp thảo luận và tiến hành công tác nhân sự, trong đó có nội dung quan trọng là bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.
dai hoi anh 10

Sau đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Theo kế hoạch cập nhật, sáng 23/1, Đại biểu Đại hội nghỉ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất; buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc. Ảnh: Thuận Thắng.

Ảnh: TTXVN, Trung tâm báo chí Đại hội XIV

