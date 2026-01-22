Đại hội XIV bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Trong ngày làm việc chính thức thứ ba, Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách trúng cử gồm 200 Ủy viên Trung ương, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Đây là bước đi quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển trong nhiệm kỳ mới.