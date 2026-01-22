Bảo đảm an ninh, an toàn Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Mỹ Đình

Ngày 22/1, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc CATP Hà Nội, kiểm tra việc triển khai Phương án bảo đảm an ninh, an toàn Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình và các địa bàn lân cận.

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc CATP, cùng chỉ huy các đơn vị chức năng đã khảo sát thực địa nhiều vị trí trọng điểm; nghe báo cáo về phương án tổ chức giao thông, lối đi, phương án đưa - đón các đoàn đại biểu; công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) và các hạng mục kỹ thuật phục vụ chương trình, đặc biệt là khu vực bắn pháo hoa tầm cao.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc CATP Hà Nội, trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, PCCC và CNCH Chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Báo cáo tại thực địa, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông CATP, cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông phù hợp quy mô sự kiện; tổ chức lực lượng hướng dẫn phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và các tuyến đường liên quan, đồng thời bố trí phương án đưa - đón các đoàn đại biểu, sắp xếp khu vực xếp phương tiện khoa học, hợp lý, bảo đảm hạn chế ùn tắc và lưu thông của các phương tiện giao thông chung.

Trên cơ sở đánh giá đặc thù chương trình có bắn pháo hoa tầm cao, các lực lượng đã phối hợp tính toán phương án tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện giao thông theo khung giờ phù hợp, bảo đảm yêu cầu an toàn và quán triệt tinh thần hạn chế tối đa thời gian cấm.

Phó giám đốc CATP yêu cầu rà soát kỹ các tuyến xe đại biểu di chuyển, tổ chức chốt trực hợp lý, chủ động điều hành, tránh ùn tắc giao thông; cán bộ làm nhiệm vụ phải nắm chắc thực địa, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc CATP Hà Nội, kiểm tra thực địa, rà soát các nội dung phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn Chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Về công tác phòng cháy, chữa cháy, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, đã báo cáo kết quả triển khai phương án bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với Ban quản lý Sân vận động Mỹ Đình và đơn vị tổ chức chương trình thường xuyên kiểm tra các điều kiện về đảm bảo an toàn PCCC.

Công tác kiểm tra tập trung vào hệ thống điện, khu kỹ thuật, kho, khán đài, nhà bạt, màn hình LED và khu vực bắn pháo hoa, kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để Chương trình diễn ra thành công, tốt đẹp.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP, báo cáo phương án bảo đảm an toàn PCCC&CNCH.

Liên quan đến công tác bảo đảm an toàn hoạt động bắn pháo hoa, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật, không chủ quan, không đẩy nhanh tiến độ khi chưa đủ điều kiện an toàn; đồng thời chủ động phương án ứng phó thời tiết xấu, nhất là tình huống gió lớn trong thời điểm bắn pháo hoa.

Bên cạnh các nội dung kỹ thuật, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cũng lưu ý việc phối hợp giữa các lực lượng phải chặt chẽ, thông tin thông suốt, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, bảo đảm vừa an toàn, vừa giữ gìn hình ảnh, mỹ quan của chương trình.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo phương án phân luồng, tổ chức giao thông qua hệ thống giám sát.

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc CATP, yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát đồng bộ phương án, tăng cường kiểm tra thực địa, tổ chức thử nghiệm sát tình huống thực tế; chủ động phối hợp, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm Chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra an toàn, trang trọng, đúng kế hoạch.