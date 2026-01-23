Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung ương XIV thống nhất tuyệt đối bầu ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư

Sáng 23/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Trung uong Dang khoa XIV anh 1

Trung uong Dang khoa XIV anh 2

Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khoá XIII Tô Lâm điều hành Hội nghị.

Trung uong Dang khoa XIV anh 3

Các Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư.

Trung uong Dang khoa XIV anh 4

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trung uong Dang khoa XIV anh 5

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Trung uong Dang khoa XIV anh 6

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất.

Trung uong Dang khoa XIV anh 7

Các Uỷ viên Trung ương biểu quyết thông qua danh sách bầu Bộ Chính trị khoá XIV.

Trung uong Dang khoa XIV anh 8

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trung uong Dang khoa XIV anh 9

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

