Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Miền Bắc mưa rét đỉnh điểm

  • Thứ hai, 9/2/2026 06:58 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Ngày và đêm nay (9/2) miền Bắc tiếp tục rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ.

Thoi tiet anh 1

Miền Bắc tiếp tục mưa rét trong hôm nay (9/2).

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 19 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ.

Dự báo ngày mai (10/2), miền Bắc tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng dần. Từ ngày 11/2, miền Bắc chỉ còn rét vào đêm và sáng. Thời tiết ấm áp dự báo kéo dài trong dịp Tết Nguyên đán.

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay nhiều mây, ít mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 18-21 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ.

Dự báo ngày mai, Thanh Hoá - Huế tiếp tục rét, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ rét về đêm và sáng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên cũ ngày mai mưa giảm, từ 11-12/2 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay có mây, nắng gián đoạn, ít mưa. Trời se lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP.HCM hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Dự báo thời tiết đến mùng 6 Tết: Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin dự báo thời tiết Hà Nội và các vùng miền từ nay đến mùng 6 Tết Nguyên đán, miền Bắc khả năng sắp đón không khí lạnh tăng cường yếu.

10 giờ trước

Thông tin mới về thời tiết Tết Bính Ngọ

Từ mùng 1 tới 4 Tết, miền Bắc chỉ rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, trời ấm áp. Sang mùng 5 - 6 Tết Nguyên đán, miền Bắc có khả năng mưa rải rác, trời chuyển rét.

42:2508 hôm qua

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón thêm không khí lạnh

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, không khí lạnh được tăng cường trở lại, miền Bắc rét kéo dài, vùng núi có nơi rét đậm.

13:00 2/2/2026

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/mien-bac-mua-ret-dinh-diem-post1819531.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Thời tiết Phú Yên Điện Biên Thời tiết Rét Lạnh Hà Nội Miền Bắc

    Đọc tiếp

    Thu tuong tiep Dai su Trung Quoc tai Viet Nam hinh anh

    Thủ tướng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

    43 phút trước 07:13 9/2/2026

    0

    Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, tâm huyết và những đóng góp tích cực của Đại sứ Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đối với tiến triển trong quan hệ song phương.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý