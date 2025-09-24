Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam sinh tử vong gần cổng trường sau va chạm với xe tải

  • Thứ tư, 24/9/2025 13:00 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Sáng 24/9, nam sinh đi xe đạp trên đường gần cổng Trường THCS Gia Thụy (Bồ Đề, Hà Nội) xảy ra va chạm với xe tải, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Xe tai can nam sinh anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng gần 7h cùng ngày.

Vào thời điểm đó, nam học sinh lớp 6 đi xe đạp đến khu vực gần cổng Trường THCS Gia Thụy thì xảy ra va chạm với xe tải.

Tại hiện trường, nam sinh tử vong trước đầu xe tải, sát mép đường. Cơ quan chức năng có mặt giải quyết vụ việc, phân luồng giao thông.

Nạn nhân được xe cứu thương đưa về Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

