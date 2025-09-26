Thủ tướng tặng bằng khen cho Đức Phúc

Ca sĩ Đức Phúc vừa nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ sau khi giành giải quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 ở Nga.

Ngày 26/9, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đức Phúc. Trước đó, nam ca sĩ có thành tích xuất sắc khi giành giải quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025.

Chung kết Intervision 2025 diễn ra tối 20/9 tại Live Arena, Moskva với màn tranh tài của 22 thí sinh. Đức Phúc đã xuất sắc giành chiến thắng với 422 điểm. Với tư cách người chiến thắng, nam ca sĩ được BTC trao cúp pha lê kèm phần thưởng trị giá 30 triệu RUB (khoảng 358.000 USD ).

Đức Phúc trở về Hà Nội vào sáng 26/9 và được gia đình với đông đảo người hâm mộ chào đón. Đức Phúc diện áo dài, đội nón lá và vẫy tay chào khán giả.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ca sĩ Đức Phúc tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đức Phúc tâm sự trên hành trình Intervision 2025 lần này, điều anh trăn trở nhiều nhất là làm sao có thể tạo nên một tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa, dân tộc Việt Nam (trong những giới hạn của luật thi) để lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Khi bắt đầu nhận lời mời tham dự cuộc thi, Đức Phúc đã rất đắn đo. Bởi Đức Phúc luôn mong những gì mang ra thế giới không chỉ là một tiết mục hát show vocal hay giải trí đơn thuần, mà nó phải mang đậm tinh thần của một lát cắt văn hóa, niềm tự hào dân tộc. Nam ca sĩ luôn khao khát sân khấu vừa có chất liệu truyền thống, đậm hồn Việt nhưng vẫn phải mang hơi thở hiện đại xen lẫn yếu tố giải trí, để dù chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, khán giả vẫn có thể cảm nhận một cách tự nhiên, tinh tế và rõ nét nhất về con người, văn hóa, bản sắc của đất nước Việt Nam.

“Hôm nay, Phúc có thể tự hào nói với mọi người, tiết mục dự thi Phù Đổng Thiên Vương từ âm nhạc đến ý tưởng, sân khấu 100% là do người Việt hình thành nên. Mọi thứ đều do Đức Phúc và ê-kíp Việt Nam phát triển, phối hợp với sự hỗ trợ tận tình về sân khấu và trang thiết bị của BTC, để tạo nên một Phù Đổng Thiên Vương thật ấn tượng và bùng nổ như mọi người đã xem”, Đức Phúc chia sẻ.