Thủ tướng: Sẽ đề xuất tăng lương cơ sở sớm

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết qua ý kiến của các đại biểu, Chính phủ sẽ xem xét, cân đối và xin ý kiến Quốc hội để tăng lương cơ sở sớm hơn mốc 1/7/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trước Quốc hội chiều 30/10. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 30/10, tại phiên thảo luận của Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia làm rõ một số vấn đề mà đại biểu, Quốc hội quan tâm. Trước Quốc hội, Thủ tướng khẳng định mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên trong năm 2025 là khả thi.

Theo lãnh đạo Chính phủ, giai đoạn 2020-2025 là thời kỳ đất nước đối mặt nhiều khó khăn, thách thức hơn thuận lợi. Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, nền kinh tế chuyển đổi với quy mô còn khiêm tốn, độ mở cao và khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài còn hạn chế.

Xem xét tăng lương trước 1/7/2026

Tuy nhiên, thực tế 5 năm qua cho thấy nền kinh tế đã thể hiện sức chống chịu đáng kể: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được duy trì, các cân đối lớn đảm bảo, ngân sách thu - chi hợp lý, xuất nhập khẩu cân bằng, thị trường lao động vận hành ổn định, an ninh năng lượng được giữ vững.

Thủ tướng nhấn mạnh bội chi ngân sách giai đoạn này thấp hơn so với các nhiệm kỳ trước, nợ công, nợ nước ngoài và nợ Chính phủ đều giảm. Đời sống nhân dân được nâng lên, chỉ số hạnh phúc tăng 39 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, Việt Nam đã chi 1,1 triệu tỷ đồng (tương đương 17% GDP) cho an sinh xã hội, hỗ trợ 68 triệu người dân.

“Trong bối cảnh như vậy mà chúng ta vẫn đạt được những kết quả tốt như hiện nay là một nỗ lực rất lớn, thể hiện tinh thần tự lực, tự cường và tạo niềm tin để bước vào giai đoạn phát triển mới”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết trong nhiệm kỳ này, 12 dự án thua lỗ kéo dài hàng chục năm đã được xử lý cơ bản, nhiều dự án đã có lãi. Về hệ thống ngân hàng, 4 ngân hàng yếu kém cùng Ngân hàng SCB cũng đã được giải quyết. Hiện gần 3.000 dự án cần tiếp tục xử lý đang được phân loại để xác định thẩm quyền thuộc Chính phủ, địa phương hay các bộ, ngành.

Trong lĩnh vực hạ tầng, 2 mục tiêu lớn là hoàn thiện 3.000 km cao tốc và 1.700 km đường ven biển đã được hoàn thành.

Đáng chú ý, về chính sách tiền lương, Thủ tướng cho biết các đại biểu Quốc hội đang đề xuất tăng lương tiếp từ ngày 1/7/2026. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Chính phủ sẽ xem xét, cân đối và xin ý kiến Quốc hội để tăng lương sớm hơn mốc này.

Trước đó, đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Vĩnh Long) cũng đã đề xuất Chính phủ và Quốc hội cần xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1/1/2026, thay vì chờ tới giữa năm như các giai đoạn trước.

Theo vị đại biểu, mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2024, đã không còn phù hợp với mặt bằng giá sinh hoạt hiện nay. Tại các đô thị, chi phí sinh hoạt tối thiểu (ăn uống, đi lại, điện nước, học phí con cái…) đã lên tới 4,5-5 triệu đồng/người/tháng, vượt xa khả năng chi trả của nhiều công chức trẻ.

Theo ông, với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng dù có nhân với hệ số cao hơn thì thu nhập thực tế của nhiều công chức trẻ chỉ đủ chi tiêu từ đầu tháng tới ngày 20 của tháng và 10 ngày cuối tháng phải chạy bằng "niềm tin và mì gói”.

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ xem xét, cân đối và xin ý kiến Quốc hội để tăng lương sớm hơn mốc 1/7/2026. Ảnh: Quochoi.vn.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng thừa nhận đây tiếp tục là “nút thắt” cần tháo gỡ. Trong nhiệm kỳ này, tổng vốn đầu tư công đạt 3,4 triệu tỷ đồng , tức tăng 55% so với nhiệm kỳ trước, nhưng số lượng dự án đã được tinh gọn mạnh, từ hơn 10.000 xuống còn khoảng 4.760 dự án.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) ban đầu trình tới 12.000 dự án, nhưng Chính phủ yêu cầu rút xuống dưới 5.000, cuối cùng chốt 4.700 dự án”, Thủ tướng chia sẻ và cho rằng chính sự tập trung này giúp hình thành hệ thống cao tốc đồng bằng sông Cửu Long, các tuyến cao tốc miền núi phía Bắc, miền Trung, cùng các dự án cảng, sân bay và đường sắt cao tốc…

Thủ tướng cũng cho rằng đầu tư công chính là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu. Nếu loại trừ năm 2021 chịu tác động của đại dịch, tốc độ tăng trưởng trung bình 4 năm còn lại đạt 7,2%/năm, vượt mục tiêu 6,5-7%/năm. Kết quả này có được nhờ việc tháo gỡ nhiều rào cản về thể chế.

Tuy nhiên, Chính phủ nhận thấy kết quả vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân. Giải pháp thời gian tới là tiếp tục cải cách thể chế, đặc biệt về đất đai, phân cấp, phân quyền.

Có thể đạt tăng trưởng GDP 8% trở lên

Thủ tướng cũng lưu ý việc tổ chức thực hiện các dự án còn chịu tác động từ thiên tai, dịch bệnh, những yếu tố gây tốn kém nguồn lực và làm chậm tiến độ. Vì vậy, việc lập dự toán chi cho ngân sách Nhà nước sẽ phải đảm bảo “thu đủ chi”, đồng thời vẫn duy trì an toàn tài chính quốc gia, tăng đầu tư cho phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.

“Chính phủ nhận thấy dự toán sát mức thu là rất cần, nhưng quan trọng hơn là phải đảm bảo thu đủ chi và sử dụng nguồn tăng thu hiệu quả”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời thừa nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc thu - chi chưa sát thực tế và cam kết Chính phủ sẽ rút kinh nghiệm.

Theo Thủ tướng, điều hành ngân sách cần tính đến rủi ro, bởi chỉ một biến cố như đại dịch Covid-19 cũng đã khiến ngân sách phải chi thêm tới 17% GDP.

Đối với mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng cho biết dự kiến năm 2025, Việt Nam có thể đạt mức tăng GDP từ 8% trở lên. Sau 3 quý, mức tăng hiện đạt khoảng 7,85%, nếu quý cuối nỗ lực, mục tiêu này hoàn toàn trong tầm tay, dù rủi ro thiên tai có thể khiến GDP giảm 0,2-0,4 điểm %.

Thủ tướng nhấn mạnh để đạt được các mục tiêu chiến lược, phải có đột phá, dù thách thức là rất lớn. Cơ sở để tin tưởng là sức mạnh của dân tộc, con người Việt Nam, thiên nhiên và truyền thống văn hóa - lịch sử. Nhưng cốt lõi vẫn là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nếu làm chủ được điều này, Việt Nam mới có thể vươn xa, tiến sâu, bay cao.

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc điều hành chính sách vĩ mô, đặc biệt là tài khóa và tiền tệ, cần gắn với các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế sáng tạo, những lĩnh vực vẫn còn nhiều dư địa để khai thác, thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong những năm tới.