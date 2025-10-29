Hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng cho Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi

Thủ tướng ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho Huế, Quảng Trị và Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra với mức hỗ trợ lần lượt là 150 tỷ đồng, 100 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Lũ lên trên báo động 2 gây ngập ven bờ Nam sông Hương, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ, gồm: thành phố Huế 150 tỷ đồng , tỉnh Quảng Trị 100 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 16862/BTC-NSNN ngày 29/10/2025.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 22 tới 28/10 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, kết hợp với không khí lạnh và gió Đông trên cao, tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã xảy ra mưa rất lớn kéo dài, trên phạm vi rộng, trong đó: tại Huế đã xảy ra mưa đặc biệt lớn 800-1.500 mm (cá biệt tại Bạch Mã tổng lượng mưa tới 4.340 mm); Đà Nẵng 600-900 mm; Quảng Ngãi 400-600 mm; Quảng Trị 300-500 mm; một số nơi cũng có mưa rất lớn như: La Tó (Quảng Trị) 1.360 mm; Khe Tre (Huế) 1.904 mm; Nam Đông (Huế) 1.569 mm; Phước Chánh (Đà Nẵng) 1.145 mm; Phước Thành (Đà Nẵng) 1.137 mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 1.432 mm.

Tại thành phố Huế riêng trong ngày 27/10 đã xảy ra mưa đặc biệt lớn như: Khe Tre 1.176 mm, Hương Sơn 1.086 mm; Đỉnh Bạch Mã 1.740 mm - đây là giá trị mưa trong ngày lớn nhất từng quan trắc được đến nay.

Đợt mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt cho 32/40 xã phường với 35.000 hộ dân tại Huế và trên 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng. Mưa lớn gây lũ lớn trên các sông ở thành phố Huế và Đà Nẵng (đều ở mức trên báo động 3).

Nước lũ dâng cao trên sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, kịp thời, kịp thời, hiệu quả, bám sát các diễn biến tình hình.

Thủ tướng Chính phủ đã có 3 công điện chỉ đạo, giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chủ trì họp với các bộ ngành, địa phương và đang trực tiếp đi kiểm tra, đốc thúc, chỉ đạo ứng phó với mưa lũ tại miền Trung.

Ngày 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn với các địa phương miền Trung, chỉ đạo bằng mọi biện pháp phải tiếp tế cho người dân ở vùng bị cô lập.

Trước mắt, Bộ Tài chính phân bổ 150 tỷ đồng cho Thành phố Huế, 100 tỷ đồng cho Quảng Ngãi và 100 tỷ đồng cho Quảng Trị, đồng thời phối hợp với các bộ ngành xử lý kịp thời nhu yếu phẩm, thuốc men, vật tư y tế và giống cây trồng, vật nuôi.

Bộ Tài chính cũng đã ra quyết định yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp không thu tiền hàng dự trữ quốc gia cho Ủy ban Nhân dân thành phố Huế để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Danh mục hàng hóa được cấp gồm 300 tấn gạo, 1 bộ xuồng cao tốc DT3, 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ, 5.000 phao tròn, 5.000 phao áo, 300 bè nhẹ, 2 bộ máy phát điện, 3 bộ thiết bị khoan cắt, 5 bộ máy bơm nước chữa cháy và 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, thống kê đến sáng 29/10, đã có 9 người chết, 5 mất tích do mưa lũ tại miền Trung (Đà Nẵng: 6 người chết, 4 người mất tích; Huế: 1 người chết, 1 người mất tích; Quảng Ngãi: 2 người chết).

Hội An ngập trong biển nước Tại khu vực chợ Hội An và cầu An Hội, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải túc trực hỗ trợ người dân, dựng biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn du khách rời khỏi khu vực ngập.