Thủ tướng: Phủ sóng 5G toàn quốc, sớm khai thác tuyến cáp quang biển

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông, phấn đấu phủ sóng 5G trên toàn quốc; khai thác hiệu quả dự án vệ tinh tầm thấp; sớm đưa vào khai thác 1 tuyến cáp quang biển.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông, phấn đấu phủ sóng 5G trên toàn quốc; khai thác hiệu quả dự án vệ tinh tầm thấp; sớm đưa vào khai thác 1 tuyến cáp quang biển.

Ưu đãi để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn

Chiều 28/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026.

Điểm lại các kết quả nổi bật đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế về nhận thức, triển khai, đầu tư dàn trải, thủ tục, nhân lực, giám sát, phối hợp, kết quả còn khiêm tốn và chuyển đổi chưa nhiều.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ rõ, thời gian tới, Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; đồng thời quán triệt và tổ chức triển khai đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong đó, thiết lập cơ chế chỉ đạo và điều phối thống nhất ở cấp Chính phủ để tổ chức triển khai Chương trình phát triển công nghệ chiến lược; hoàn thiện chính sách ưu đãi để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn và phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, nhất là bán dẫn, AI, phục vụ phát triển công nghệ chiến lược.

"Phát triển công nghệ chiến lược với phương châm: theo kịp, tiến cùng và vượt lên, song phải giải quyết các bài toán thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Việt Nam", Thủ tướng lưu ý.

Người đứng đầu Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành kiến trúc dữ liệu, bảo đảm phù hợp khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; triển khai đợt cao điểm tạo lập, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng các Đề án về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, không gian kinh tế tầm thấp, công nghiệp lượng tử.

Thủ tướng khái quát những "từ khóa" quan trọng để triển khai nội dung này hiệu quả: "Nhận thức nâng cao, tài chính không thiếu, lãnh đạo gương mẫu, cơ sở đi đầu, doanh nghiệp tiên phong, dữ liệu hoàn thành, hạ tầng thông suốt, hệ thống liên thông, cán bộ chuyên nghiệp, xã hội hiểu biết, nhân dân hưởng thụ, đất nước phát triển".

Giám sát KPI và công khai kết quả

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Về nội dung này, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ vận hành hiệu quả hệ thống theo dõi, giám sát KPI và công khai kết quả; làm cơ sở xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu, định kỳ hằng tháng báo cáo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ.

Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số... Qua đó, cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông, phấn đấu trên toàn quốc; khai thác hiệu quả dự án vệ tinh tầm thấp; sớm đưa vào khai thác 1 tuyến cáp quang biển.

Thủ tướng lưu ý xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng như đất đai, cán bộ công chức, an sinh xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo… thực hiện đối soát, làm sạch dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan hoàn thành việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và tiếp tục cắt giảm 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ chủ quyền quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp trên không gian mạng, nhất là phòng, chống thông tin sai lệch, xấu độc, tấn công mạng.

Cùng với đó, đẩy mạnh giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài như SIM "rác", tài khoản không chính chủ; triệt phá tận gốc các công cụ lừa đảo, tấn công mạng; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân…