Thủ tướng gửi Thư khen lực lượng Công an phá vụ án đảo tiền ảo ONUS

Ngày 28/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Thư khen gửi Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra - Bộ Công an biểu dương thành tích triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Thủ tướng Chính phủ vui mừng được biết, thời gian qua, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra - Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số địa phương tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã thành lập 52 công ty, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân, bắt giữ, triệu tập làm việc với 142 đối tượng, trong đó có cả đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu, vật chứng của vụ án.

Thủ tướng gửi Thư khen Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra - Bộ Công an.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần tấn công trấn áp tội phạm mạnh mẽ, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ, khả năng đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra nói riêng. Thành tích của các đơn vị tham gia phá án đã góp phần quan trọng bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, ngăn chặn, hạn chế thiệt hại về tiền, tài sản cho Nhân dân; đồng thời, răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao thành tích của các đơn vị tham gia phá án. Đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án nêu trên; chỉ đạo lực lượng chức năng tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân để phòng ngừa tội phạm; đồng thời, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

* Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sau thời gian dài kiên trì xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lắk đấu tranh triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn (các đối tượng đã huy động hàng tỷ USD của các nhà đầu tư).

Trong 2 ngày 20, 21/3, nhiều tổ công tác tại các địa phương đã đồng loạt triển khai khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; Cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản, cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng; đã ngăn chặn được việc các đối tượng tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản; không để các đối tượng gây thiệt hại lớn hơn cho các bị hại.

Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984; trú tại số IN đường B4, khu dân cư 91B, phường Tân An, TP Cần Thơ; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (SN 1991, trú tại số 6 dãy số 7, The Mansions Park City, phường Dương Nội, TP Hà Nội; quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú tại S1.2006 C1,27 Saigon Riverside Complex, số 4 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, TP Hồ Chí Minh; Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG,... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Ngày 24/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 1 đối tượng về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tam giam đối với các đối tượng nêu trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.