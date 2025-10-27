Ngày 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 47 và các hội nghị liên quan tại Malaysia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: BNG.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa XX, xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 với định hướng phát triển chất lượng cao; thông tin với Thủ tướng Lý Cường về những thành quả lý luận và thực tiễn mới của Việt Nam, công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp, toàn diện trên các lĩnh vực của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng và chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Thủ tướng Lý Cường và Quốc vụ viện Trung Quốc trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên duy trì trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị; phát huy tốt các cơ chế phối hợp, trao đổi chiến lược giữa hai nước; nâng tầm trụ cột hợp tác về quốc phòng - an ninh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đường sắt đối với sự phát triển của mỗi nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên phát huy tốt cơ chế Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt - Trung, dành ưu tiên cao nhất cho lĩnh vực hợp tác trọng điểm này; đề nghị Trung Quốc tích cực phối hợp với Việt Nam về vốn vay ưu đãi, đào tạo nhân lực đường sắt và hợp tác xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt.

Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các biện pháp ứng phó với diễn biến chính sách thuế quan gần đây; có các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước phát triển lành mạnh, cân bằng hơn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu nông sản chất lượng cao của Việt Nam; hai bên thúc đẩy mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh, tích cực nghiên cứu mô hình hợp tác kinh tế qua biên giới; hợp tác liên kết điện và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án viện trợ của Trung Quốc tại Việt Nam. Đồng thời, tăng cường hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới trong quan hệ song phương.

Nhất trí với các trọng tâm hợp tác mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Quốc vụ viện Trung Quốc sẵn sàng cùng Chính phủ Việt Nam triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao; đẩy mạnh hợp tác đạt tiến triển thực chất, nhất là trong các lĩnh vực hai bên quan tâm như kinh tế - thương mại, đầu tư chất lượng cao, kết nối cơ sở hạ tầng đường sắt.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, chân thành, xây dựng về vấn đề trên biển theo đúng tinh thần nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và giải quyết tốt bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.