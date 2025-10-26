Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước tại Malaysia

Sáng 26/10, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Brazil Lula da Silva.

Gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Campuchia đã đạt được thời gian qua, đồng thời, hoan nghênh tiến triển mới trong việc giải quyết hòa bình tình hình Campuchia - Thái Lan, trong đó có việc ký kết Thỏa thuận hòa bình nhân dịp hội nghị cấp cao lần này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Thỏa thuận hòa bình tạo cơ sở để Campuchia, Thái Lan ổn định vùng biên giới, sớm nối lại hợp tác kết nối toàn diện, qua đó củng cố lòng tin, hướng tới hòa bình lâu dài và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân Campuchia, Thái Lan cũng như cả khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: TTXVN.

Trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam - Campuchia, 2 lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, phấn đấu tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, góp phần đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD .

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh kết nối địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông và logistics giữa hai nước, nhất là dự án kết nối cao tốc TP.HCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh, phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới; tiếp tục đàm phán, giải quyết các vướng mắc còn lại về phân giới cắm mốc trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh ổn định và mở rộng đầu tư tại Campuchia.

Hai Thủ tướng cũng trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chính sách đối ngoại của Canada ngày càng gắn kết với khu vực thông qua Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tạo tiền đề thuận lợi để hai nước đẩy mạnh hợp tác thực chất thời gian tới.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn Canada đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực mà Canada có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hàng không, năng lượng, đào tạo chuyên gia kỹ thuật hạt nhân dân dụng, đặc biệt là cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam để góp phần làm sâu sắc hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc gặp Tổng thống Brazil. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ Canada tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng người Việt Nam tại Canada sinh sống ổn định, phát triển và đóng góp ngày càng tích cực vào quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Hai bên thảo luận một số biện pháp nhằm đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành trụ cột hợp tác quan trọng của quan hệ Việt Nam - Canada, trên cơ sở khai thác hiệu quả tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế và tận dụng lợi thế cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mở cửa thị trường, tạo thuận lợi cho đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng theo hướng bền vững, cùng có lợi.

Chia sẻ tình cảm cá nhân của mình từ khi thăm Việt Nam năm 1991, Thủ tướng Canada Mark Carney tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế ngày càng gia tăng của Việt Nam. Ông khẳng định Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, là cầu nối, cửa ngõ thương mại với khu vực.

Nhất trí với các đề xuất cụ thể mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu về thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Canada mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, kỹ thuật hàng không.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn đa phương khu vực và toàn cầu. Phía Canada mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN - Canada; khẳng định tiếp tục phối hợp tích cực trong năm 2026 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng CPTPP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời Thủ tướng Mark Carney sớm thăm Việt Nam để trao đổi cụ thể các biện pháp nhằm nâng quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước lên một tầm cao mới. Thủ tướng Canada vui vẻ nhận lời.

Trao đổi với Tổng thống Brazil Lula da Silva, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Brazil kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Hai bên nhất trí tạo thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, thương mại, mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản của nhau, thúc đẩy sớm khởi động và hoàn tất đàm phán Hiệp định Ưu đãi thương mại (PTA) giữa Việt Nam với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp trên cơ sở thế mạnh chung của hai nước, đặc biệt là hợp tác sản xuất và xuất khẩu cà phê.

Tổng thống Lula da Silva khẳng định đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, bày tỏ mong muốn và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Brazil, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2030, tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Tổng thống Brazil cho biết phía Brazil đang đẩy nhanh các thủ tục nội bộ để sớm có văn bản chính thức công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam.

Chia sẻ kinh nghiệm vượt qua những thách thức trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ để cùng nâng cao vai trò, tiếng nói của các nước đang phát triển, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển bao trùm, bền vững ở hai khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu.