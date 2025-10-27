Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ tướng ăn sáng, làm việc với Thủ tướng Campuchia và Lào

  • Thứ hai, 27/10/2025 09:31 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Sáng 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone có buổi ăn sáng, làm việc do Thủ tướng Campuchia chủ trì.

Thu tuong Pham Minh Chinh anh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thu tuong Pham Minh Chinh anh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thu tuong Pham Minh Chinh anh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ăn sáng, làm việc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thu tuong Pham Minh Chinh anh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ăn sáng, làm việc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

