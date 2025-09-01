Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

  • Thứ hai, 1/9/2025 15:35 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Ngày 01/9, tại Thiên Tân (Trung Quốc), nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam sắp tới, thể hiện quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy các cơ chế hợp tác song phương; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước, nỗ lực đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD trong thời gian tới; cam kết đẩy mạnh kết nối giao thông, đơn giản hóa các thủ tục vận chuyển qua biên giới, tăng cường hợp tác du lịch...

Hai bên nhất trí thúc đẩy hoàn thành công tác cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia, sớm hoàn thành các tuyến cao tốc Phnom Penh - Bavet và khánh thành cửa khẩu biên giới chung Tân Nam - Meun Chey; cùng trao đổi về những vấn đề khu vực và trên thế giới mà hai bên cùng quan tâm.

Hà Văn/ Báo Chính phủ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

thủ tướng phạm minh chính Chính phủ Meun Chey Cao tốc Phnom Penh Hun Sen

