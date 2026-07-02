Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên

Thủ tướng khẳng định lực lượng Công an nhân dân là “thanh bảo kiếm”, góp phần bảo vệ tương lai phát triển của đất nước, tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên.

Sáng 2/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các lãnh đạo Bộ Công an dự Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, triển khai tinh thần hành động mạnh mẽ, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, đổi mới tư duy, phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quán triệt phương châm của Đảng: “Lựa chọn đúng-triển khai nhanh-làm đến nơi, đến chốn-đo lường bằng kết quả".

Đảng bộ Công an Trung ương gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương chiến lược của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, kiến tạo, phát triển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại.

Đồng thời đóng góp tích cực trong thành công cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách và vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, việc lãnh đạo tổ chức triển khai các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo nền móng và tiền đề cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố và tổ chức trao các phần thưởng, danh hiệu thi đua của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ riêng với lực lượng Công an nhân dân mà còn có tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế-xã hội đất nước và trọng tâm là triển khai ngay các nội dung đề ra tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương mới đây, nhất là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển; xây dựng xã hội, trật tự kỷ cương, văn minh và hiện đại; đem lại cuộc sống bình yên, an toàn và lành mạnh.

Điểm lại những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng khẳng định lực lượng Công an nhân dân không chỉ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đã thể hiện rõ hơn vai trò kiến tạo môi trường an ninh và an toàn cho phát triển; là lá chắn vững chắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả quan trọng mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2026, Thủ tướng đề nghị lực lượng công an tiếp tục gương mẫu đi đầu trong cụ thể hóa và thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiên phong trong kiến tạo phát triển bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể và có thể đo đếm được; tích cực tham gia rà soát, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho thực hiện mục mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng thời, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan xây dựng thể chế theo tinh thần chủ trương của Đảng là kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự phải gắn với việc mở rộng không gian phát triển.

Thủ tướng lưu ý cần nâng cao năng lực dự báo chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa và từ cơ sở; tập trung giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, phát huy thực chất vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, củng cố và mở rộng các xã, phường không ma túy và quyết liệt kéo giảm thêm 10 % tội phạm trật tự xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp an ninh, coi đây là công cụ chiến lược để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia; phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chính phủ trong tham mưu, đôn đốc và kiểm tra, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong triển khai Nghị quyết số 57.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Cùng đó, theo Thủ tướng, phải tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, công an với tư duy đi trước mở đường và góp phần xây dựng lòng tin chiến lược với các đối tác; chủ động tham gia các cơ chế hợp tác để góp phần định hình các chuẩn mực quốc tế về an ninh, tạo môi trường hòa bình, ổn định và kiến tạo thêm cơ hội phát triển đất nước, nâng cao vai trò của Công an nhân dân trong các cơ chế hợp tác quốc tế như gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền, thu hồi tài sản, bảo vệ an ninh mạng, chủ quyền số.

Thủ tướng khẳng định trong giai đoạn tới đây, lực lượng Công an nhân dân không chỉ là “thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước, là lá chắn thép để bảo vệ an ninh Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân mà còn góp phần bảo vệ tương lai phát triển lâu dài của đất nước, tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên.

Với động lực mới và khí thế quyết tâm, tinh thần đoàn kết của toàn lực lượng Công an nhân dân, Thủ tướng tin tưởng rằng lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.