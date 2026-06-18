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Xã hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

  • Thứ năm, 18/6/2026 22:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 18/6, giờ địa phương, tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thu tuong Le Minh Hung anh 2

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thu tuong Le Minh Hung anh 4

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thu tuong Le Minh Hung anh 5

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

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https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-hoi-kien-tong-thong-nga-vladimir-putin-post1118284.vnp

Theo Vietnam+

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