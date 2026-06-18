Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga

Ngày 17/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Kazan, ngày 17/6, tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Nga rất vui mừng và phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại sứ cho biết thời gian qua, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga đã có bước phát triển mới mạnh mẽ với sự tin cậy chính trị ngày càng cao, hợp tác ngày càng toàn diện và hiệu quả hơn, giao lưu nhân dân ngày càng sôi động và thân thiết hơn.

Đáng chú ý, nhiều lĩnh vực hợp tác mới như điện hạt nhân, khoa học công nghệ, y tế... có bước phát triển mạnh mẽ. Hợp tác giáo dục đào tạo được tăng cường, Việt Nam đã cử đủ số sinh viên sang Nga học với tỷ lệ ứng cử rất cao là 3.500 ứng viên cho 1.000 suất học bổng.

Trong năm 2025, có hơn 690.000 lượt khách Nga tới Việt Nam, tăng gấp đôi so với năm 2024 và 5 tháng đầu năm nay đã có 618.000 lượt khách, tiếp tục tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025, kỳ vọng cả năm nay sẽ vượt 1 triệu khách.

Đại sứ cũng khẳng định chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng là hoạt động đối ngoại quan trọng trong năm nay của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa hết sức đặc biệt cả về đa phương và song phương.

Ông cho biết đang chuẩn bị thành lập mạng lưới tri thức Việt Nam-Nga để góp phần đóng góp phát triển kinh tế-xã hội trong nước và thúc đẩy quan hệ song phương.

Ông Đỗ Xuân Hoàng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức của người Việt Nam tại Nga trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng với kiều bào; khẳng định trước tình hình có nhiều khó khăn, cộng đồng người Việt Nam tại Nga vẫn giữ vững ổn định, đoàn kết, tự tin trong hội nhập và phát triển, đặc biệt chuyển dần sang các mô hình kinh doanh có giá trị gia tăng cao hơn và thế hệ trí thức trẻ người Việt Nam tại Nga đang dần hình thành, tạo nguồn nhân lực chất lượng có khả năng kết nối hai nền kinh tế và hai nền khoa học trong tương lai.

Theo tổng hợp của Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga, hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Nga có khoảng 80.000 người sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều địa phương như Moskva, Saint Petersburg, Kazan, Ufa, Ekaterinburg, Vladivostok và nhiều thành phố khác. Bà con hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ thương mại, dịch vụ, sản xuất, logistics, xuất nhập khẩu, nhà hàng, du lịch cho đến nghiên cứu khoa học, giáo dục và công nghệ cao.

Bà con hiện nay cơ bản có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý rõ ràng và vị trí xã hội được củng cố. Nhiều doanh nhân, trí thức, chuyên gia và sinh viên Việt Nam đã khẳng định được vị trí trong xã hội sở tại, được chính quyền và nhân dân Nga đánh giá cao.

Một số đã thành công tại nước Nga, mang theo vốn liếng và kinh nghiệm trở về trong nước làm ăn, trở thành các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu của đất nước, có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Bày tỏ vinh dự và xúc động được thay mặt cho cộng đồng khoa học, trí thức, chuyên gia và lưu học sinh tại Liên bang Nga, bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng tới Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao trong không khí vô cùng ấm áp, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ Truyền thống và Hữu nghị, nhấn mạnh Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia không chỉ là một văn kiện chính trị, mà chính là "kim chỉ nam," là một luồng sinh khí mới mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc bằng con đường tri thức.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Liên bang Nga từ lâu đã là một cường quốc hàng đầu thế giới về khoa học cơ bản, công nghệ hạt nhân, hàng không vũ trụ, năng lượng, vật liệu mới và trí tuệ nhân tạo. Việc Nga thay đổi chiến lược theo hướng tự chủ công nghệ và đa dạng hóa xoay trục hướng Đông mở ra nhiều dư địa hợp tác chiến lược cho Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác chuyển giao công nghệ lõi, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu công nghệ và tiến tới làm chủ các phân khúc cao trong chuỗi giá trị, tận dụng thế mạnh của Nga trong nhiều lĩnh vực.

Trong xu thế phát triển chung đó và dưới ánh sáng của Nghị quyết 57, được sự ủng hộ và động viên của Đại sứ quán và cá nhân đồng chí Đại sứ Đặng Minh Khôi, nhận thức sâu sắc vai trò của cộng đồng trong việc thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước, Quỹ Truyền thống và Hữu nghị thúc đẩy sáng kiến "Mạng lưới Trí thức Việt - Nga" nhằm hướng tới mục tiêu thiết lập một nền tảng chung gắn kết giới chuyên gia hai nước, sử dụng hiệu quả tiềm năng sáng tạo của chuyên gia trí thức Nga và kiều bào. Đồng thời, nghiên cứu, nắm bắt tiềm năng chất xám, nhu cầu và năng lực sáng tạo của giới trí thức hai nước, kết nối hai bên nhằm hiện thực hóa ý tưởng thành sản phẩm cụ thể.

Thời gian qua, Quỹ đã nỗ lực làm tốt vai trò hỗ trợ sinh viên, nghiên cứu viên trẻ tài năng, kết nối các nhà khoa học hai nước và tài trợ cho các chương trình, đề tài nghiên cứu, góp phần nhỏ bé của mình đặt những viên gạch tri thức vững chắc cho mối quan hệ song phương.

Bày tỏ xúc động và vui mừng được gặp gỡ đông đảo bà con người Việt Nam tại Nga, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào trong nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi tới bà con lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất. Thủ tướng cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên tới Nga và cũng là lần đầu tiên ông gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước cảm nhận rất rõ và hết sức chia sẻ với tác động sâu sắc từ những biến động của tình hình quốc tế tới đời sống bà con; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan đại diện hết sức quan tâm công tác bảo hộ công dân, giúp đỡ bà con những lúc khó khăn.

Trước khó khăn, thách thức mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao bà con nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc, giúp đỡ nhau; càng trong lúc khó khăn thì những truyền thống, đức tính tốt đẹp của người Việt Nam lại càng được phát huy.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Liên bang Nga là một trong những địa bàn có cộng đồng người Việt Nam đông đảo và có bề dày lịch sử. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển của quan hệ Việt-Nga, cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn đồng hành cùng đất nước, đóng góp tích cực vào việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò và hoạt động rất hiệu quả của Liên hiệp Các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga cùng các hội doanh nghiệp, hội đồng hương, hội nghề nghiệp và các tổ chức cộng đồng trong việc tập hợp, đoàn kết bà con, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương đất nước.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì hoạt động kinh doanh của bà con tại Nga cũng chuyển hướng tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững hơn. Trong khi ở trong nước, chúng ta đang tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, tăng trưởng nhanh, bền vững.

Mặc dù tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam vẫn đạt những thành tựu, kết quả tích cực và những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con người Việt tại Liên bang Nga.

Thủ tướng cho biết thời gian tới, chúng ta đã xác định phát triển đất nước mạnh mẽ hơn nữa với mục tiêu rất cao, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số trong nhiều năm liên tục; đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện mục tiêu này, Đảng, Nhà nước đã đề ra và triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, với cách làm mới, từ cấp cao nhất tới cấp địa phương, cơ sở, trên nền tảng bảo đảm vững chắc ổn định kinh tế vĩ mô, không vì tăng trưởng cao mà để ảnh hưởng tới ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.

Chia sẻ về những nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng cho biết trước hết cần tập trung xây dựng cơ chế, chính sách thông thoáng, minh bạch, tiệm cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế để tiếp cận và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, trong đó có nguồn lực bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới.

Cùng với đó, đổi mới mô hình phát triển, chuyển từ trạng thái thâm dụng vốn và lao động sang phát triển dựa trên động lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đây là yêu cầu bắt buộc nếu chúng ta muốn có một nền kinh tế năng động, độc lập, tự chủ, năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh cao. Đồng thời, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên và đặc biệt quan tâm bà con kiều bào ở nước ngoài.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh những mục tiêu đặt ra là rất thách thức và để đạt được, phải chung sức, đồng lòng, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự đóng góp của bà con tại Nga và 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại việc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5/2025), Lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước đã đạt được nhận thức chung và quyết tâm nâng tầm toàn diện hợp tác song phương cùng có lợi trên mọi lĩnh vực, phù hợp với những yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới.

Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần sáng tạo, năng động và những lợi thế đặc biệt mà bà con đang có để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước; các doanh nhân Việt Nam tại Nga tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh; trở thành cầu nối đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Nga và Liên minh Kinh tế Á - Âu; đồng thời đưa các sản phẩm, công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ Nga về Việt Nam; tăng cường kết nối với các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước; tích cực tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Thủ tướng cũng mong thế hệ trẻ người Việt Nam tại Nga tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, hòa nhập với sở tại, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và trở thành những công dân toàn cầu mang trong mình bản sắc Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam-Nga được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước vun đắp, ngày càng phát triển tốt đẹp và đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác mới, trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, quốc phòng-an ninh, giáo dục và đào tạo…

Thủ tướng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga.

Nhấn mạnh mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là một đại sứ của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng mong bà con tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt luật pháp sở tại, xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam văn minh, nghĩa tình, thành công và hội nhập; đồng thời luôn hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với du học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn nhất quán chủ trương coi người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời tham gia ngày càng sâu rộng vào công cuộc phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các Tổng lãnh sự quán trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nga và các nước kiêm nhiệm, tổ chức thành công nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp cũng như trong việc bảo hộ công dân.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam và kiều bào, đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa hoạt động dạy và học tiếng Việt; phát huy hơn nữa bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm, đóng góp hiệu quả vào quan hệ giữa Việt Nam với các nước sở tại, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ quán, các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị.

Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan đại diện phải thực sự trở thành mái nhà chung, là điểm tựa và địa chỉ tin cậy cho bà con trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong những thời khắc khó khăn.

Theo chương trình chuyến công tác, tối cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự tiệc chiêu đãi các Trưởng đoàn dự Hội nghị cấp cao Nga - ASEAN do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì và tham dự một số hoạt động song phương.