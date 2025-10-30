Thủ tướng Kier Starmer chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm

Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, tại Văn phòng Thủ tướng, chiều 29/10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thủ tướng Keir Starmer đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại cửa chính. Sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Kier Starmer dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, hoan nghênh Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Anh, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Anh Keir Starmer chúc mừng những thành tựu Việt Nam đã đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; nhấn mạnh Việt Nam là nền kinh tế năng động với độ mở cao đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong khu vực châu Á - Chái Bình Dương và là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Anh tại khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer hội đàm. Ảnh: Thống Nhất.TTXVN.

Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu ấn tượng mà Anh đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa nước Anh trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới và là trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chính những thành tựu này đã góp phần giúp nước Anh duy trì vị thế là một trong những nước có trình độ phát triển hàng đầu thế giới; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Keir Starmer, Anh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới.

Trao đổi về hợp tác giữa Việt Nam và Anh trong thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Starmer đánh giá cao sự phát triển tích cực quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc và tìm kiếm giải pháp phù hợp trên tinh thần hợp tác vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Lãnh đạo hai nước vui mừng nhận thấy Việt Nam và Anh có nhiều điểm đồng về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời đã và đang có nhiều sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược với Anh trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau cùng có lợi và hướng tới tương lai, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Anh để nâng tầm quan hệ trên các trụ cột then chốt như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, tài chính - ngân hàng, giáo dục - đào tạo, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam với tư cách là thành viên của ASEAN sẵn sàng cùng Anh làm cầu nối và thúc đẩy hợp tác giữa Anh - ASEAN, làm cửa ngõ để Anh tiếp cận thị trường Đông Nam Á.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong giai đoạn mới, nhất là trong chuyển đổi kinh tế - năng lượng theo hướng xanh và bền vững, phát triển công nghiệp công nghệ số, đào tạo nhân lực chất lượng cao, Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam phát triển quan hệ song phương toàn diện, nhất là trong các khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh Chính phủ Anh sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” (net-zero) vào năm 2050, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư, hợp tác tại Việt Nam, cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai Quan hệ đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP). Hai nhà lãnh đạo nhất trí đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại lên gấp đôi trong thời gian tới.

Thủ tướng Anh mong muốn Việt Nam ủng hộ các hợp tác về thương mại điện tử, dịch vụ tài chính trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Về hợp tác an ninh - quốc phòng, hai bên nhất trí cần đa dạng hóa hợp tác, cùng giải quyết chống nhập cư bất hợp pháp và nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình và đào tạo.

Hai bên cũng dành thời gian trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định tại khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Kết thúc hội đàm, hai nhà Lãnh đạo đã ra Tuyên bố chung về việc hai Bên chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện. Nội dung Tuyên bố chung đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước, khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Anh, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, xã hội và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã ký Bản Ghi nhớ về hợp tác phòng, chống lừa đảo quốc tế và Kế hoạch tăng cường hợp tác về các vấn đề di cư.

Hai bên nhấn mạnh việc hai nhà lãnh đạo ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện và việc ký thỏa thuận hợp tác di cư cũng như một loạt các thỏa thuận trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính xanh, giáo dục - đào tạo, y tế, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hợp tác địa phương... nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai khuôn khổ quan hệ mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của các Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Thủ tướng Starmer và các Lãnh đạo cấp cao Anh. Tổng Bí thư Tô Lâm đã mời Thủ tướng Keir Starmer sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Keir Starmer trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời.