Tổng Bí thư dâng hoa tưởng nhớ lãnh tụ giai cấp vô sản Karl Marx

Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh và Bắc Ireland, sáng 28/10 theo giờ địa phương, ngay khi đến London, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa tại mộ Karl Marx - nhà triết học, nhà lý luận thiên tài và là nhà cách mạng nổi tiếng thế giới, tại nghĩa trang Highgate.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã dành 1 phút mặc niệm trước tượng lãnh tụ Karl Marx - được đánh giá là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới lịch sử loài người.

Karl Marx sinh ngày 5/5/1818 ở thành phố Trier bên bờ sông Mozel tại Đức, cùng với Friedrich Engels, ông đã mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại như những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học có tác động to lớn và sâu rộng đối với nhân loại tiến bộ. Ông hoạt động tại London từ năm 1849 cho tới khi qua đời năm 1883.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tưởng niệm trước mộ Karl Marx - Lãnh tụ của giai cấp vô sản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các tác phẩm của ông đã đặt nền tảng quan trọng cho học thuyết chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sau này, cho đến nay, học thuyết của ông vẫn còn nguyên giá trị, được nhiều triết gia phương Tây đánh giá cao.

Như một triết gia phương Tây đã nhận định, học thuyết của Marx là "Công trình lớn nhất của nhân loại. Đứng trước học thuyết của Marx như đứng trước một bức tường thành khổng lồ, nhiều đời sau còn phải nghiên cứu tìm hiểu nó". Chủ nghĩa Marx là thành tố quan trọng định hướng chủ thuyết làm kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam, đó là "Chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh".

Ngôi mộ của Karl Marx tọa lạc tại Nghĩa trang Highgate ở Bắc London, là điểm dừng chân vừa mang đậm ý nghĩa lịch sử - tư tưởng, vừa là địa danh thăm quan nổi bật của thủ đô nước Anh.

Đài mộ do nhà điêu khắc Laurence Bradshaw thiết kế gồm một bức phù điêu bán thân bằng đồng của Marx đặt trên bệ đá cẩm thạch khắc dòng khẩu hiệu nổi tiếng "Workers of all lands, unite" (Vô sản mọi miền, đoàn kết lại!) - được trích từ tác phẩm The Communist Manifesto của ông.

Vị trí hiện tại của ngôi mộ đã được xếp hạng "Grade I listed" - hạng cao nhất dành cho các di sản có giá trị xuất sắc về kiến trúc, lịch sử tại Anh.