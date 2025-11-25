Thủ tướng kêu gọi chung sức đồng lòng, chia sẻ với đồng bào miền Trung

Tối 24/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nghiệp, người dân cả nước và các nhà hảo tâm chung sức đồng lòng, đồng cam cộng khổ, chia sẻ với nhân dân miền Trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung- Tây Nguyên. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cùng dự chương trình được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

Lễ khai mạc tuần "Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2025 bắt đầu bằng phóng sự về những thiệt hại rất nặng nề do mưa lũ gây ra mà đồng bào Miền Trung - Tây Nguyên đang phải gánh chịu. Thiên tai tại 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã làm 102 người chết, mất tích; 332 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 933 nhà bị hư hỏng; trên 82.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại... Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ đã khoảng trên 13 nghìn tỷ đồng .

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những tình cảm chân thành, quý mến, hành động thiết thực từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đến đồng bào Miền Trung ruột thịt đang bị thảm họa thiên tai với tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tình đồng chí, nghĩa đồng bào ấm áp và "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng đánh giá, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong không khí cả nước đang hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - một mốc son trong hành trình đổi mới, phát triển của đất nước; đồng thời chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) với tinh thần đoàn kết một lòng hướng về miền Trung ruột thịt.

Sự kiện cũng là dịp chúng ta cùng nhau tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, đa dạng của 54 dân tộc anh em; ôn lại truyền thống, tri ân quá khứ, tôn vinh hiện đại và khơi dậy khát vọng cho tương lai; là diễn đàn ý nghĩa để các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng xây dựng đời sống văn hóa mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - một điểm tựa vững chắc của dân tộc ta. Trong đó, ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II là một điểm nhấn đặc biệt, góp phần giới thiệu một cách sống động, đầy đủ về bản sắc của văn hóa dân tộc Mường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những tình cảm chân thành, quý mến, hành động thiết thực từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đến đồng bào Miền Trung ruột thịt đang bị thảm họa thiên tai với tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã căn dặn "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Đảng, Nhà nước xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh của quốc gia, dân tộc, là nền tảng tinh thần của Nhân dân; "Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất"; định hướng phát triển văn hóa có tính khoa học, tính đại chúng và tính dân tộc sâu sắc; văn hóa phải văn minh, hiện đại, thực sự trở thành động lực, nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước, đồng thời là sức mạnh mềm nâng cao vị thế quốc gia.

Thủ tướng cho rằng việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa không chỉ là trách nhiệm lịch sử mà còn là cách để tôn vinh quá khứ, giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tương lai bền vững cho dân tộc Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã nỗ lực gìn giữ và phát huy các di sản, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; hàng nghìn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được kiểm kê, xếp hạng cấp quốc gia, nhiều di sản văn hóa đã được UNESCO vinh danh, trở thành di sản đại diện của nhân loại; nhiều lễ hội truyền thống, nghề thủ công, tri thức dân gian được phục dựng, truyền dạy, nhiều làng nghề truyền thống được khôi phục, các sản phẩm OCOP mang đặc trưng văn hóa, lợi thế vùng miền đã vươn ra thị trường quốc tế; phát triển du lịch văn hóa, góp phần quan trọng từng bước đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam…

Nêu rõ công tác bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống của các dân tộc còn đối mặt nhiều thách thức, Thủ tướng cho rằng việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa không chỉ là trách nhiệm lịch sử mà còn là cách để tôn vinh quá khứ, giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tương lai bền vững cho dân tộc Việt Nam. Do đó, phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, kết hợp sức mạnh nội sinh của dân tộc và sức mạnh thời đại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để vượt qua những khó khăn, thách thức này, để công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc, hiệu quả Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, coi việc bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi người; cấp ủy, chính quyền cần đưa vào chương trình hành động cụ thể, đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ và sự tham gia rộng rãi của Nhân dân.

Thứ hai, hoàn thiện thể chế, chính sách, ban hành cơ chế hỗ trợ nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp văn hóa, ưu tiên nguồn lực cho bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc và phát triển hạ tầng văn hóa. Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường giám sát, kiểm tra, khuyến khích hợp tác công tư để huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Các tập thể, doanh nghiệp trao tiền quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra với tổng số tiền 540 tỷ đồng . Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thứ ba, đầu tư nguồn lực hợp lý, hiệu quả cho các dự án bảo tồn văn hóa, đặc biệt là những di sản đang có nguy cơ mai một; gắn kết chặt chẽ công tác bảo tồn với phát triển du lịch bền vững và xóa đói giảm nghèo, để văn hóa thực sự trở thành tài sản, mang lại lợi ích kinh tế cho chính chúng ta, cho mỗi người dân, cho Tổ quốc. Xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa có bản sắc, thân thiện với môi trường, bảo vệ lợi ích cho cộng đồng, địa phương, hỗ trợ nghệ nhân truyền nghề cho thế hệ trẻ. Tăng cường ứng dụng công nghệ số để quảng bá di sản, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng giúp người dân vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số được tham gia và hưởng thụ công tác này.

Thứ tư, quan tâm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo công bằng trong tiếp cận, hưởng thụ văn hóa. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giá trị của tình đại đoàn kết toàn dân tộc trong thế hệ trẻ; đưa di sản văn hóa vào hệ thống giáo dục, sinh hoạt cộng đồng, các cơ quan báo chí, mạng xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu để các thế hệ trẻ hiểu và tự hào hơn nữa về bản sắc dân tộc.

Thứ năm, phát huy vai trò của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như một trung tâm văn hóa tầm quốc gia và quốc tế, nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi và trình diễn văn hóa các dân tộc, vùng miền. Làng Văn hoá cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, tăng cường đón tiếp nghệ nhân, đồng bào các dân tộc về hoạt động hàng ngày; mở rộng các chương trình trải nghiệm, giáo dục văn hoá dành cho cộng đồng, học sinh, sinh viên, mọi người và bạn bè quốc tế.

Thủ tướng nhắc lại, cách đây hơn 83 năm (1942), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn Nhân dân ta: "Dân ta xin nhớ chữ đồng: Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh". Đó là lời nhắc nhở toàn thể dân tộc Việt Nam về nhiệm vụ giữ gìn và phát huy tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong lịch sử đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước.

"Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tiếp tục để giá trị ấy dẫn đường cho mọi quyết sách, mọi hành động nhằm xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, đoàn kết, nhân văn, sáng tạo và bền vững. Hãy để Tuần "Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" trở thành sự kiện lan tỏa tinh thần gắn bó, khơi dậy ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, để văn hóa tiếp tục soi đường, để sức mạnh đại đoàn kết tiếp tục dẫn lối, để thế hệ hôm nay và mai sau tiếp bước cha anh, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng, nhân dân Việt Nam anh hùng và chúng ta vững vàng tiến bước lên chủ nghĩa xã hội", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng tin tưởng tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" sẽ thành công, thể hiện rõ nét tinh thần "mỗi người dân là một đại sứ văn hóa" và khẳng định ý chí vươn lên, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của đồng bào các dân tộc anh em, đồng thời khẳng định vị thế, vai trò của Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc dân tộc, văn hóa, thân thiện, nhân văn, nhân ái với toàn thể du khách và bạn bè quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Một lần nữa nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong lúc gặp khó khăn, Thủ tướng kêu gọi chung sức, đồng lòng, đồng cam cộng khổ, một lòng hướng về, chia sẻ với nhân dân miền Trung ruột thịt trong lúc khó khăn này. Thủ tướng tin tưởng rằng với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với điểm tựa "nhân dân làm nên lịch sử", chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Tại buổi lễ, các tập thể, doanh nghiệp đã trao tiền quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra với tổng số tiền 540 tỷ đồng . Ngoài sự đóng góp của các tập thể, doanh nghiệp tại buổi lễ, Ban tổ chức kêu gọi toàn thể đại biểu, nhân dân, khán giả xem Truyền hình thể hiện tấm lòng chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào Miền Trung - Tây Nguyên bằng cách quét mà QR để ủng hộ.