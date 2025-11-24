Thủ tướng rời Nam Phi

Chiều tối 23/11 (giờ địa phương, đêm cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân, cùng Đoàn đại biểu Việt Nam rời Nam Phi, trở về Hà Nội.

Đại diện nước chủ nhà Nam Phi, cùng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam ra sân bay tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân, cùng Đoàn đại biểu Việt Nam rời Nam Phi, trở về Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Nam Phi cũng là chặng cuối trong chuyến công tác của Thủ tướng và Đoàn đại biểu Việt Nam thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16 tới 24/11, theo lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Sifi Ghrieb và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa - Chủ tịch G20 năm 2025.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sự tham gia của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đóng góp tích cực vào thành công chung của Hội nghị, đồng thời làm nổi bật hình ảnh một Việt Nam năng động, vươn lên mạnh mẽ, chủ động, tích cực đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chuyến công tác đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã thông qua Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo và chuyển giao vai trò Chủ tịch G20 từ Nam Phi sang Hoa Kỳ.

Đặc biệt, trong chuyến thăm, Việt Nam đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược với Algeria và Nam Phi. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cùng với đó, chuyến công tác đã giúp củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Nam Phi, Kuwait, Algeria nói riêng, cũng như các nước khu vực Trung Đông, châu Phi nói chung; thúc đẩy ký kết các hiệp định, thỏa thuận tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và các lĩnh vực có thế mạnh phù hợp với nhu cầu mỗi bên, tăng cường hợp tác tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

