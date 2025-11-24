Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thủ tướng rời Nam Phi

  • Thứ hai, 24/11/2025 12:06 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Chiều tối 23/11 (giờ địa phương, đêm cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân, cùng Đoàn đại biểu Việt Nam rời Nam Phi, trở về Hà Nội.

Thu tuong tham Nam Phi anh 1

Đại diện nước chủ nhà Nam Phi, cùng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam ra sân bay tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân, cùng Đoàn đại biểu Việt Nam rời Nam Phi, trở về Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Nam Phi cũng là chặng cuối trong chuyến công tác của Thủ tướng và Đoàn đại biểu Việt Nam thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16 tới 24/11, theo lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Sifi Ghrieb và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa - Chủ tịch G20 năm 2025.

Thu tuong tham Nam Phi anh 2

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Thu tuong tham Nam Phi anh 3

Sự tham gia của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đóng góp tích cực vào thành công chung của Hội nghị, đồng thời làm nổi bật hình ảnh một Việt Nam năng động, vươn lên mạnh mẽ, chủ động, tích cực đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chuyến công tác đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã thông qua Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo và chuyển giao vai trò Chủ tịch G20 từ Nam Phi sang Hoa Kỳ.

Sự tham gia của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đóng góp tích cực vào thành công chung của hội nghị, đồng thời làm nổi bật hình ảnh một Việt Nam năng động, vươn lên mạnh mẽ, chủ động, tích cực đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới.

Thu tuong tham Nam Phi anh 4

Đặc biệt, trong chuyến thăm, Việt Nam đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược với Algeria và Nam Phi. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cùng với đó, chuyến công tác đã giúp củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Nam Phi, Kuwait, Algeria nói riêng, cũng như các nước khu vực Trung Đông, châu Phi nói chung; thúc đẩy ký kết các hiệp định, thỏa thuận tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và các lĩnh vực có thế mạnh phù hợp với nhu cầu mỗi bên, tăng cường hợp tác tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Đặc biệt, trong chuyến thăm, Việt Nam đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược với Algeria và Nam Phi.

Thủ tướng: Xây nhà mới, tái định cư cho dân vùng lũ trước 31/1/2026

Thủ tướng chỉ đạo các địa phương xây mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, hoàn thành do mưa lũ trước ngày 31/1/2026.

14 giờ trước

WHO sẵn sàng hỗ trợ khẩn cấp giúp Việt Nam

Chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính về nguy cơ dịch bệnh sau bão lũ, Tổng Giám đốc WHO cho biết tổ chức có Quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực hỗ trợ Việt Nam.

28:1687 hôm qua

Thủ tướng: Xây lại nhà cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt trước Tết

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước 30/11; đồng thời xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước 31/1/2026 để đến trước Tết, người dân có nhà.

33:1974 hôm qua

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

https://baochinhphu.vn/thu-tuong-roi-nam-phi-ket-thuc-tot-dep-chuyen-cong-tac-toi-3-nuoc-trung-dong-va-chau-phi-102251123192503803.htm

Hà Văn/Báo Chính phủ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thủ tướng thăm Nam Phi Hà Nội Thủ tướng Phạm Minh Chính Nam Phi Hội nghị G20 G20

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý