Thủ tướng: Xây nhà mới, tái định cư cho dân vùng lũ trước 31/1/2026

Thủ tướng chỉ đạo các địa phương xây mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, hoàn thành do mưa lũ trước ngày 31/1/2026.

Ngày 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 227 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân sau mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) giúp tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: QĐND.

Công điện nêu mưa lũ lịch sử xảy ra ngay sau các đợt mưa lớn kéo dài lại vào đúng kỳ triều cường đã gây lũ lớn lịch sử, ngập lụt rất nghiêm trọng trên diện rộng, thiệt hại rất nặng nề về người, nhà cửa, tài sản của Nhân dân, cơ sở hạ tầng của Nhà nước như giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông..., ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tình cảm của Nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh kế, thu nhập, đời sống của Nhân dân.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua làm 102 người chết, mất tích; 221 nhà bị sập, đổ, trôi; 933 nhà bị hư hỏng; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại 9.035 tỷ đồng .

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc, chia sẻ nỗi đau tới các gia đình bị mất người thân do mưa lũ, chia sẻ khó khăn, vất vả, lo lắng của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân vùng bị thiên tai.

Theo người đứng đầu Chính phủ, hiện nay, mưa đã giảm, lũ đã rút, cần tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, "thần tốc" các giải pháp khắc phục hậu quả lũ lụt với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả nhất, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, các địa phương cần huy động các lực lượng, phương tiện, bằng mọi cách tiếp cận cho được tất cả các hộ dân bị cô lập do lũ lụt, sạt lở những ngày vừa qua, kịp thời tiếp tế, cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nhất là các hộ ở khu vực bị ngập sâu, mất nhà cửa, tài sản; tuyệt đối không để người dân đói, khát, rét.

Đồng thời, tìm kiếm những người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lo hậu sự cho người đã thiệt mạng. Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương theo quy định.

Thủ tướng lưu ý, 4 tỉnh huy động các lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường sá, trường lớp, trạm xá, nhà xưởng, khôi phục nhanh nhất các dịch vụ thiết yếu để bảo đảm chỗ ở, nơi học tập, khám chữa bệnh, cung cấp điện, nước, sóng viễn thông, khôi phục sản xuất kinh doanh trước ngày 30/11.

"Bố trí chỗ ở tạm; huy động lực lượng quân đội, công an... hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa, hoàn thành trước ngày 30/11/2025; xây mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31/1/2026", công điện nêu.

Các địa phương cũng cần rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại; chủ động sử dụng các nguồn lực để hỗ trợ tối đa nhất có thể cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/11. Tổ chức điều phối tiếp nhận và phân phối tiền và hàng cứu trợ, bảo đảm đến tận tay người cần được hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất (phân công đầu mối điều phối tập trung để phân bổ công bằng, công khai, hiệu quả.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 5, Quân khu 7, các đơn vị quân đội đóng ở trong và gần khu vực bổ sung lực lượng, phương tiện hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để tiếp tế, cứu trợ khẩn cấp cho Nhân dân; đồng thời hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trụ sở, đường sá, nhà xưởng để nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất.

Lực lượng quân đội cũng cần bố trí máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái sẵn sàng bay thả hàng cứu trợ cho người dân tại các khu vực bị cô lập, khó khăn trong tiếp cận bằng các phương tiện khác.

Bộ trưởng Công an được giao chỉ đạo lực lượng công an địa phương, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai ngay lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của đơn vị hỗ trợ Nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục thiên tai, lũ lụt, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp (hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y để khôi phục sản xuất, …); chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đánh giá chính xác nguyên nhân ngập lụt, rà soát việc quản lý, vận hành hồ đập thủy lợi, thủy điện để bảo đảm quản lý an toàn, vận hành chủ động, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực Trung Bộ, trình Chính phủ trước ngày 26/11.

Tư lệnh ngành Tài chính cũng cần triển khai các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí… với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai; chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo quy định; kịp thời xử lý xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ địa phương theo thẩm quyền.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương tổng hợp đầy đủ về tình hình trường lớp (điểm trường phải sửa chữa, phải xây dựng lại) và việc bảo đảm học tập cho học sinh tại các điểm trường bị ngập lũ vừa qua, phương án khắc phục cụ thể, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/11. Có phương án hỗ trợ ngay sách vở, trang thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Y tế chỉ đạo bổ sung thuốc chữa bệnh, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường; chi viện tối đa y, bác sĩ xuống trực tiếp cơ sở hỗ trợ công tác khám chữa bệnh, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ...

Bộ trưởng Xây dựng khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khắc phục, thông tuyến nhanh nhất các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và trục giao thông chính; chủ động rà soát, triển khai các giải pháp căn cơ bảo đảm ổn định an toàn cho các tuyến giao thông.

Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo EVN tập trung hỗ trợ địa phương khôi phục hệ thống cung cấp điện tại các xã phường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; khẩn trương khôi phục sản xuất công nghiệp; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hàng, đầu cơ, găm hàng tăng giá, mất ổn định thị trường.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng (giãn nợ, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng…) với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật để khôi phục sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít"; kịp thời phân bổ hỗ trợ cho các địa phương đảm bảo hiệu quả tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Thủ tướng phân công các Phó thủ tướng tiếp tục theo dõi thường xuyên tình hình, trực tiếp chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương. Cụ thể: Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tỉnh Đắk Lắk, Phó thủ tướng Nguyễn Thành Long tỉnh Gia Lai, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tỉnh Khánh Hòa và Phó thủ tướng Mai Văn Chính tỉnh Lâm Đồng.