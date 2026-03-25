Thủ tướng hoan nghênh tập đoàn lớn nhất của Nga đầu tư vào Việt Nam

Sáng 25/3 (giờ địa phương), tại Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với ông Vladimir Petrovich Evtushenkov, Chủ tịch AFK Sistema - tập đoàn tư nhân lớn nhất Liên bang Nga.

Vui mừng làm việc với Chủ tịch Tập đoàn và các cộng sự của Tập đoàn AFK Sistema, Thủ tướng đánh giá cao tập đoàn nhanh chóng làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam để triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian qua; đề nghị tập đoàn đầu tư nhiều hơn nữa, đa dạng và tập trung hơn nữa, hiệu quả hơn nữa tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thông tin về chiến lược phát triển của Việt Nam, Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước hợp tác trên các lĩnh vực mà Liên bang Nga, trong đó có Tập đoàn AFK Sistema có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an ninh mạng, dược phẩm, năng lượng hạt nhân, viễn thông, thị trường tài sản mã hóa, thúc đẩy khai thác không gian ngầm, không gian vũ trụ, trong đó có việc phát triển tàu điện ngầm tại Hà Nội và TP.HCM...

Hoan nghênh Tập đoàn AFK Sistema khẳng định sẽ đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết các dự án mà AFK Sistema quan tâm rất phù hợp với kế hoạch phát triển của Việt Nam.

Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian làm việc, Chủ tịch Vladimir Petrovich Evtushenkov nhắc lại ấn tượng tốt đẹp sau chuyến thăm Việt Nam và được Thủ tướng Chính phủ tiếp vừa qua; khẳng định tập đoàn sẽ hợp tác đầu tư tại Việt Nam, góp phần cùng Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong thời gian tới.

Theo ông Vladimir Petrovich Evtushenkov, Tập đoàn AFK Sistema đang quan tâm, mong muốn Chính phủ chỉ đạo, tạo điều kiện để tập đoàn hoàn thiện các thủ tục để mở pháp nhân tại Việt Nam và văn phòng tại Hà Nội; triển khai dự án Nhà Moskva tại Hà Nội, các dự án đường sắt đô thị; tạo điều kiện thuận lợi cho liên doanh giữa AFK Sistema và các đối tác Việt Nam triển khai các dự án thí điểm cơ sở dữ liệu sinh trắc học quốc gia, camera AI, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo...

AFK Sistema cũng mong muốn hợp tác dài hạn với các nhà máy ở Việt Nam để sản xuất các loại dược phẩm Việt Nam có nhu cầu; hợp tác với các nhà máy sản xuất máy biến áp của Việt Nam để chuyển giao công nghệ sản xuất một số sản phẩm mới mà Việt Nam chưa làm chủ công nghệ; tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM với các cơ chế, dự án thí điểm về công nghệ tài chính và tài sản số...

Hoan nghênh Tập đoàn AFK Sistema khẳng định sẽ đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết các dự án mà AFK Sistema quan tâm rất phù hợp với kế hoạch phát triển của Việt Nam. Hiện nay, các cơ quan của Việt Nam đã và đang phối hợp với các đối tác, trong đó có đối tác Nga để triển khai.

Ngay sau đây, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Việt Nam tích cực phối hợp để AFK Sistema tham gia, triển khai các dự án trên tinh thần tuân thủ đúng quy định pháp luật, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ và bảo đảm hiệu quả đầu tư; đề nghị AFK Sistema làm việc chặt chẽ, tích cực với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương của Việt Nam để thúc đẩy các dự án.