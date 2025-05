Thủ tướng giao giải quyết các yêu cầu của doanh nghiệp trong 2 tuần

Người đứng đầu Chính phủ đã nêu 6 nội dung tâm huyết từ doanh nghiệp, chia sẻ 6 kỳ vọng và đề ra 7 nhóm giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong cuộc tòa đàm ngày 31/5.

Thủ tướng phát biểu tại tọa đàm với doanh nghiệp tư nhân sáng 31/5. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ngày 31/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng khái quát ý kiến của các đại biểu doanh nghiệp, doanh nhân trong 6 nội dung lớn.

Giảm thủ tục rườm rà, xử lý đề xuất có lộ trình

Thủ tướng nhận thấy tất cả đại biểu đều thể hiện lòng yêu nước mạnh mẽ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đồng thời tâm lý lo, sợ rủi ro về pháp lý cũng được cởi bỏ, muốn khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của mình, thể hiện sự lạc quan, tin tưởng, góp phần cùng Chính phủ kiến tạo sự phát triển.

Các doanh nghiệp cũng cam đoan sẽ góp phần tích cực để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng, Nhà nước; thể hiện quyết tâm có thể đạt tăng trưởng GDP từ 8% trong năm nay và 2 con số trong những năm tiếp theo.

Đặc biệt, các doanh nghiệp, doanh nhân đều mong muốn được giao nhiệm vụ quan trọng để thể hiện tính tiên phong của mình trong phục vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, và cũng để doanh nghiệp trưởng thành, tiến bộ hơn.

Mặt khác, các ý kiến đều đề xuất có cơ chế, chính sách cụ thể, rõ ràng để ưu tiên phát triển các lĩnh vực quan trọng, các công việc lớn của đất nước, cũng như đề nghị Chính phủ tiếp tục cụ thể hóa các chính sách để doanh nghiệp được tiếp cận bình đẳng các nguồn lực của đất nước.

Đồng thời, doanh nghiệp kỳ vọng cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, xử lý các đề xuất của doanh nghiệp có lộ trình, có thời gian chứ không kéo dài.

Thủ tướng ghi nhận đề nghị của các doanh nghiệp về việc tiếp tục cụ thể hóa các chính sách để doanh nghiệp được tiếp cận bình đẳng các nguồn lực của đất nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Về trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương, Thủ tướng nêu rõ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng vai trò kiến tạo, đồng thời xử lý các vi phạm một cách kịp thời, chấn chỉnh, không ảnh hưởng tới danh dự của doanh nhân, doanh nghiệp. Thủ tướng nêu rõ sẵn sàng tôn vinh các doanh nhân là anh hùng và các danh hiệu khác nếu xứng đáng với sự đóng góp.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao các cơ quan tập trung thực hiện tốt hơn nữa 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực; đẩy mạnh giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ; phát triển hạ tầng; đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp khi phát triển.

Đồng thời, bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó có an toàn, an ninh mạng, để doanh nghiệp có điều kiện phát triển nhanh, bền vững.

Đặc biệt, cần bảo đảm tiếp cận bình đẳng về vốn, tài nguyên, đất đai, nguồn nhân lực, về pháp lý, quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản của doanh nghiệp.

Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ có văn bản giao các bộ, ngành rà soát, báo cáo, đề xuất Quốc hội sửa ngay những vướng mắc liên quan đất đai ngay trong năm nay, có thể sửa đổi Luật Đất đai hoặc ban hành một Nghị quyết để giải quyết các vướng mắc tại kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Thủ tướng mong muốn thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với doanh nghiệp để tìm đầu ra cho vướng mắc, đề xuất các bộ, ngành, địa phương cũng phải tổ chức gặp gỡ hàng quý. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp để tìm đầu ra cho vướng mắc. Chính phủ, Thủ tướng từ đầu năm đến nay đã gặp doanh nghiệp ít nhất 3 lần để bàn việc xây dựng Nghị quyết 68, tháo gỡ khó khăn và phản ứng với các diễn biến mới của tình hình.

Đề xuất việc gặp gỡ hàng quý, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cũng phải tương tự như vậy để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, phát huy vai trò Cổng pháp luật quốc gia vừa được khai trương.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị phải giải quyết xong các yêu cầu, đề xuất, khó khăn của doanh nghiệp trong vòng 2 tuần.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng cố gắng chia sẻ với doanh nghiệp. Về chính sách tài khóa, liên quan tới thuế, phí, lệ phí... khi cần phải làm ngay, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Doanh nghiệp kết nối tạo chuỗi cung ứng quy mô toàn cầu

Về các mong muốn, tin tưởng, kỳ vọng với doanh nghiệp, doanh nhân, Thủ tướng cũng nêu rõ 6 nội dung, trong đó có hoạt động đúng luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm công dân.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ mong các doanh nghiệp, doanh nhân không ngừng đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản trị thông minh, đặc biệt là chuyển giao công nghệ nguồn, công nghệ lõi. Doanh nghiệp phải đi đầu, tiên phong, đi trước đón đầu trong lĩnh vực này để mang lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tư nhân chia sẻ, giúp đỡ, hợp tác, kết nối chặt chẽ, hiệu quả hơn với nhau, với các doanh nghiệp FDI, với các doanh nghiệp Nhà nước để tạo chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, chuỗi dịch vụ rộng hơn, mang tính cả nước và phạm vi toàn cầu.

Hộ kinh doanh phải trở thành doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp toàn cầu, đa quốc gia, có chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ cùng Chính phủ và các bộ, ngành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tham gia kiến tạo phát triển, góp ý xây dựng thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực chất lượng cao, góp phần để xây dựng và bảo vệ đất nước chúng ta theo hướng "ổn định bền vững, phát triển bền vững, tương lai bền vững", người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.