Thủ tướng dự lễ khởi công 'siêu' đô thị 925.000 tỷ của Hà Nội

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có quy mô đội bay và đường bay lớn nhất trong nước đồng thời là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao duy nhất tại Việt Nam. Hiện hãng này khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày. Hãng cũng là cổ đông lớn nhất nắm 70% cổ phần tại Jetstar Pacific Airlines và 49% trong Cambodia Angkor Air.

Thành lập: 1993

1993 Trực thuộc: Nhà nước

Nhà nước Mã cổ phiếu: HVN

