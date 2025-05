Thủ tướng: Bảo đảm quyền tài sản tại trung tâm tài chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa chủ trì cuộc họp tiếp tục thảo luận, cho ý kiến với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng lưu ý, tự do hóa các hoạt động kinh doanh nhưng có lộ trình phù hợp với nền kinh tế. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc họp chiều 22/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc chuẩn bị của cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo, các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng; yêu cầu tiếp thu tối đa các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện thêm một bước dự thảo Nghị quyết.

"Tinh thần là vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không quá cầu toàn, không nóng vội, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn. Đã làm là phải thành công, phải thắng lợi, làm tới đâu chắc tới đó, đã làm phải chắc, đã chắc phải thắng, đã thắng phải bền vững, mang lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nêu rõ muốn đạt được 2 mục tiêu 100 năm, Việt Nam cần phải tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số, tạo môi trường thuận lợi, ổn định bên trong và ổn định bên ngoài, tạo đà, tạo lực, tạo thế cho phát triển nhanh, bền vững, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định.

Vì Việt Nam đang thiếu vốn, do đó phải xây dựng, phát triển trung tâm tài chính quốc tế để bổ sung nguồn lực tài chính.

Thủ tướng nêu rõ để đạt mục tiêu đề ra trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế thì môi trường pháp lý phải cạnh tranh, minh bạch, tiến bộ, thông thoáng; hạ tầng phải hiện đại, tiên tiến, thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp xu thế thế giới và điều kiện cụ thể, hoàn cảnh Việt Nam. Nhân lực phải chuyên nghiệp, chất lượng cao; có các điều kiện cần thiết để vận hành trung tâm; quản trị phải thông minh, hiện đại, phù hợp.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tất cả những điểm này phải vượt trội so với các trung tâm tài chính hiện có trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt là bảo đảm quyền tài sản, bảo đảm tự do, sáng tạo trong kinh doanh, tự do đi lại, ra vào thuận tiện, có chính sách visa thuận lợi với những người cần khuyến khích, tạo môi trường sống vượt trội, thuận lợi, an toàn.

Các mục tiêu cốt lõi của trung tâm tài chính là thu hút vốn cho phát triển đất nước nhanh, xanh, bền vững, đặc biệt là vốn trung và dài hạn; tạo môi trường kinh doanh cho các nhà đầu tư, thiết lập và cung ứng các dịch vụ tài chính hiện đại cho thế giới; phát triển đồng tiền số phù hợp xu thế phát triển chung và điều kiện Việt Nam. Bảo đảm tự do luân chuyển dòng vốn và lợi nhuận hợp pháp phù hợp thông lệ quốc tế và điều kiện Việt Nam, đồng thời không để lợi dụng, thao túng đưa nguồn lực của Việt Nam ra bên ngoài trái quy định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đây là một sân chơi tự do và có lợi, nhưng lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa các chủ thể liên quan; thu hút nguồn vốn cả trực tiếp và gián tiếp, cả vào khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý tự do hóa các hoạt động kinh doanh nhưng có lộ trình phù hợp với nền kinh tế; cắt bỏ tất cả các loại giấy phép sau khi đã có quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn và tăng cường hậu kiểm. Vận hành trung tâm theo cơ chế thị trường, tôn trọng quy luật cạnh tranh, cung cầu và quy luật giá trị, có sự quản lý thống nhất của Nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; có tòa án chuyên biệt tại trung tâm.