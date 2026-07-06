Thủ tướng Australia xin lỗi

Thủ tướng Australia Anthony Albanese lên tiếng về phát ngôn bị cho là khiếm nhã liên quan một nữ nghệ sĩ.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại họp báo ở Sydney, Australia, ngày 18/6. Ảnh: Reuters.

Ngày 6/7, Thủ tướng Australia - ông Anthony Albanese công khai xin lỗi sau khi có phát ngôn bị cho là khiếm nhã về nữ ca sĩ Kylie Minogue, theo hãng tin Reuters.

Ông Albanese vấp phải chỉ trích vì xuất hiện trên podcast Bush Deep do diễn viên hài Nikki Osborne dẫn chương trình, phát sóng vào cuối tuần trước.

Trong cuộc phỏng vấn, ngoài các chủ đề nhẹ nhàng như thú cưng hay quà nhận được từ các lãnh đạo thế giới, bà Osborne đề nghị ông Albanese chọn giữa 3 người nổi tiếng ở Australia là Kylie Minogue, Nicole Kidman và Rhonda Burchmore trong trò chơi “kết hôn hoặc hẹn hò”.

Ban đầu, vị thủ tướng từ chối trả lời vì cho biết mình mới kết hôn. Tuy nhiên, người dẫn chương trình tiếp tục gặng hỏi rằng nếu cuộc hôn nhân của ông đổ vỡ thì ông sẽ chọn ai và ông đáp: "Rõ ràng là Kylie".

Khi bà Osborne tiếp tục hỏi: “Ông sẽ cưới Kylie, ngủ với cô ấy và hẹn hò với cô ấy?”. Ông đáp: “Tất cả những điều trên. Cô ấy thật tuyệt”.

Phát ngôn này đã vấp phải chỉ trích từ nhiều nghị sĩ đối lập. Thượng nghị sĩ Sarah Henderson cho rằng những lời nói đó "thiếu tôn trọng phụ nữ, khiến người Australia xấu hổ và làm giảm uy tín của cương vị Thủ tướng".

Trong khi đó, Bộ trưởng Lao động Tanya Plibersek lên tiếng bảo vệ thành tích của ông Albanese trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Bà cho biết chưa nghe cuộc phỏng vấn, nhưng nói: "Nếu điều Thủ tướng muốn nói chỉ là ông ấy hâm mộ Kylie Minogue, thì điều đó cũng khiến ông ấy giống hàng triệu người Australia khác, trong đó có tôi".

Trong tuyên bố đưa ra sáng 6/7, ông Albanese nói: “Tôi xin lỗi một cách vô điều kiện về những phát biểu đó”.

Người phát ngôn của ca sĩ Kylie Minogue chưa bình luận về vụ việc.

Australia nổi tiếng với văn hóa giao tiếp thoải mái, không quá câu nệ và các chính trị gia tại nước này thường xuyên bị chất vấn trong các cuộc phỏng vấn về nhiều chủ đề, bao gồm cả văn hóa đại chúng và thể thao.