Thủ tướng Anh thất thần nhìn Arsenal thua trận

  • Chủ nhật, 12/4/2026 05:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thủ tướng Anh Keir Starmer đến sân cổ vũ Arsenal như thường lệ, nhưng kết quả trận đấu khiến ông không thể nở một nụ cười.

Arsenal anh 1

Một hình ảnh quen thuộc tại Emirates mỗi khi Arsenal thi đấu, thủ tướng Anh Keir Starmer cùng con trai dự khán để cổ vũ cho "Pháo thủ".
Arsenal anh 2

Ông Starmer là một khán giả thường xuyên của Arsenal trong nhiều năm, chứng kiến ​​những thăng trầm của đội bóng phía bắc London.
Arsenal anh 3

Cũng như nhiều CĐV trung thành khác, ông mua vé cả mùa để xem Arsenal. Tuy nhiên đội bóng đã bố trí khu vực VIP để có đủ chỗ cho ông, gia đình và đội ngũ an ninh hùng hậu luôn sẵn sàng phục vụ.
Arsenal anh 4

Vị thủ tướng cùng người nhà ăn mừng bàn thắng gỡ hoà của Viktor Gyokeres trên chấm phạt đền.
Arsenal anh 5

Tuy nhiên, sự lo âu nhanh chóng trở lại khi Alex Scott một lần nữa giúp đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 74.
Arsenal anh 6

Bàn thắng của Scott và Eli Junior Kroupi giúp Bournemouth giành chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách.
Arsenal anh 7

Ngược lại, Arsenal trắng tay và tự đặt mình vào thế khó trong cuộc đua vô địch với Manchester City. Họ chỉ còn hơn "The Citizens" 9 điểm trong khi chơi nhiều hơn 2 trận và còn một cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 19/4.
Arsenal anh 8

Biểu cảm của Mikel Arteta sau trận đã nói lên tất cả, Arsenal không còn nhiều cơ hội để phung phí trong 6 vòng còn lại.

Arsenal sụp đổ, Henry gọi là 'đáng xấu hổ'

Thất bại trước Bournemouth tại vòng 32 Premier League khiến Arsenal hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ lẫn các cựu danh thủ.

9 giờ trước

Kịch bản điên rồ giữa Arsenal và Man City

Cuộc đua vô địch Premier League 2025/26 trở nên cực kỳ kịch tính khi Arsenal và Man City hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải với cùng số điểm.

9 giờ trước

Lý do Arsenal sụp đổ

Ba thất bại liên tiếp trên đấu trường quốc nội đẩy Arsenal vào trạng thái báo động.

10 giờ trước

Highlights Arsenal 1-2 Bournemouth Tối 11/4, Arsenal bất ngờ để thua Bournemouth với tỷ số 1-2 tại sân Emirates thuộc vòng 32 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

CDV Arsenal doi sa thai HLV Arteta hinh anh

CĐV Arsenal đòi sa thải HLV Arteta

56 phút trước 06:31 12/4/2026

0

Bầu không khí tại sân Emirates trở nên căng thẳng sau khi Arsenal bất ngờ để thua 1-2 trước Bournemouth ở vòng 32 Premier League hôm 11/4.

Kante ghi sieu pham hinh anh

Kante ghi siêu phẩm

56 phút trước 06:31 12/4/2026

0

Fenerbahce tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến thắng đậm 4-0 trước Kayserispor ở vòng 29 rạng sáng 12/4.

Đào Trần

Arsenal Eli Junior Kroupi Alex Scott Viktor Gyokeres Keir Starmer Bournemouth Premier League

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

