Thủ tướng Anh thất thần nhìn Arsenal thua trận

Một hình ảnh quen thuộc tại Emirates mỗi khi Arsenal thi đấu, thủ tướng Anh Keir Starmer cùng con trai dự khán để cổ vũ cho "Pháo thủ".
Ông Starmer là một khán giả thường xuyên của Arsenal trong nhiều năm, chứng kiến những thăng trầm của đội bóng phía bắc London.
Cũng như nhiều CĐV trung thành khác, ông mua vé cả mùa để xem Arsenal. Tuy nhiên đội bóng đã bố trí khu vực VIP để có đủ chỗ cho ông, gia đình và đội ngũ an ninh hùng hậu luôn sẵn sàng phục vụ.
Vị thủ tướng cùng người nhà ăn mừng bàn thắng gỡ hoà của Viktor Gyokeres trên chấm phạt đền.
Tuy nhiên, sự lo âu nhanh chóng trở lại khi Alex Scott một lần nữa giúp đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 74.
Bàn thắng của Scott và Eli Junior Kroupi giúp Bournemouth giành chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách.
Ngược lại, Arsenal trắng tay và tự đặt mình vào thế khó trong cuộc đua vô địch với Manchester City. Họ chỉ còn hơn "The Citizens" 9 điểm trong khi chơi nhiều hơn 2 trận và còn một cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 19/4.
Biểu cảm của Mikel Arteta sau trận đã nói lên tất cả, Arsenal không còn nhiều cơ hội để phung phí trong 6 vòng còn lại.
