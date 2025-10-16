Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng làm Bí thư Đảng ủy VCCI

Chiều 16/10, Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố quyết định điều động, chỉ định Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030, theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương.

Theo quyết định, đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính được điều động và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng (bên trái) được điều động làm Bí thư Đảng ủy VCCI Nguồn ảnh: Quốc Tuấn - Tạp chí DĐDN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, chúc mừng đồng chí Hồ Sỹ Hùng nhận nhiệm vụ mới và gửi lời chúc tốt đẹp của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới toàn thể Đảng bộ VCCI.

Được thành lập năm 1963, VCCI là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam. Hiện VCCI có hơn 200.000 hội viên trên cả nước, đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và Nhà nước.

Thời gian qua, VCCI đã tích cực đổi mới hoạt động, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển bền vững. Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đảng ủy được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực, phát huy vai trò của VCCI trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế sâu rộng.