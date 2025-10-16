Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng làm Bí thư Đảng ủy VCCI

Theo quyết định, đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính được điều động và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng (bên trái) được điều động làm Bí thư Đảng ủy VCCI Nguồn ảnh: Quốc Tuấn - Tạp chí DĐDN
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, chúc mừng đồng chí Hồ Sỹ Hùng nhận nhiệm vụ mới và gửi lời chúc tốt đẹp của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới toàn thể Đảng bộ VCCI.
Được thành lập năm 1963, VCCI là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam. Hiện VCCI có hơn 200.000 hội viên trên cả nước, đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và Nhà nước.
Thời gian qua, VCCI đã tích cực đổi mới hoạt động, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển bền vững. Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đảng ủy được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực, phát huy vai trò của VCCI trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế sâu rộng.
“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.
Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.