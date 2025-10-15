Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã hoàn thành việc bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 69 đồng chí.
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Nguyễn Doãn Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.
Các Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XX gồm: ông Nguyễn Hoài Anh-Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; ông Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trịnh Tuấn Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí.
Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.
