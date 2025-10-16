Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 được Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, thay ông Lương Nguyễn Minh Triết vừa được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tối nay (16/10), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 thay ông Lương Nguyễn Minh Triết đã nhận nhiệm vụ mới.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Lê Ngọc Quang.

Trước đó, đầu giờ chiều 16/10, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Ngọc Quang sinh ngày 21/1/1974, quê quán: xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa (cũ), tỉnh Thanh Hóa. Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp; Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Báo chí.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, ông Lê Ngọc Quang là một cán bộ trẻ, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo; là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, sâu sát cơ sở.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Minh Hưng đề nghị ông Lê Ngọc Quang cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị; tập trung trí tuệ, nỗ lực hoàn thành các nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng đã đề ra, sớm cụ thể hóa và đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần xây dựng và phát triển Đà Nẵng ngày càng mạnh mẽ.

“Chương trình hành động rất cụ thể, các nhóm nhiệm vụ rất cụ thể, có thời gian, tiến độ cụ thể, thể hiện tinh thần trách nhiệm lớn. Kết quả cuối cùng, sản phẩm cuối cùng sẽ đánh giá chất lượng, năng lực của Đảng bộ và từng đồng chí lãnh đạo thành phố. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, đề nghị đồng chí Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng phải đặc biệt quan tâm” - ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ niềm vinh dự khi được Trung ương tin tưởng giao trọng trách Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông Lê Ngọc Quang khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn, nhanh chóng nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn; không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực vì công việc chung, vì sự phát triển của thành phố và hạnh phúc của nhân dân Đà Nẵng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cam kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

“Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I gắn với việc cụ thể hóa và phát huy hiệu quả các nghị quyết, cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã dành cho Đà Nẵng; đồng thời kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang cùng những thành tựu, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả điều hành; phát huy dân chủ, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để hiện thực hóa khát vọng phát triển của thành phố”, ông Lê Ngọc Quang nói.

Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Lê Ngọc Quang và ông Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3 từ phải sang)

Tóm tắt quá trình công tác: - Ông Lê Ngọc Quang sinh ngày 21/1/1974, quê quán: xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa (cũ), tỉnh Thanh Hóa. Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp; Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Báo chí. - Trước tháng 11 năm 2019: Trưởng Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam. - Ngày 11 tháng 11 năm 2019: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam. - Tháng 12 năm 2019: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. - Tháng 1 năm 2020: Kiêm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn, ma túy, mại dâm. - Ngày 18 tháng 8 năm 2020: Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. - Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Ngọc Quang được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026. - Ngày 22 tháng 3 năm 2021: Ông Lê Ngọc Quang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. - Ngày 31 tháng 10 năm 2024: Bộ Chính trị có Quyết định số 1626-QĐ/TW ngày 25/10/2024 điều động, phân công, chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025. - Ngày 23/6/2025, Bộ Chính trị có quyết định chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ) làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới), sau khi tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị hợp nhất. - Ngày 5/10/2025, Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.