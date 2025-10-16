Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bà Bùi Thị Minh Hoài trúng cử BCH Đảng bộ Hà Nội với số phiếu cao nhất

  • Thứ năm, 16/10/2025 19:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu đủ 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII.

Dang bo Ha Noi anh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: Thành Thái Anh/Hà Nội Mới.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, trúng cử Ban chấp hành khóa XVIII với số phiếu cao nhất với 99,27%.

Ngay sau khi được bầu, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ họp phiên đầu tiên. Kết quả hội nghị sẽ được thông báo vào sáng mai, 17/10.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ có 17 người; số lượng Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội gồm 4 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ ra mắt đại hội vào ngày mai, 17/10. Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII sẽ có bài phát biểu trước Đại hội.

Tổng Bí thư: Hà Nội phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hà Nội phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối, dẫn dắt và giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách.

6 giờ trước

Tổng Bí thư dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội

Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

11 giờ trước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, được tiến hành với sự tham gia của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50.000 đảng viên của 136 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

12 giờ trước

